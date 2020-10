Le showrunner de Saturday Night Live, Lorne Michaels, s’est exprimé après que l’émission ait annulé la performance programmée de Morgan Wallen lors de l’épisode du 10 octobre, apparaissant dans l’émission Today dans une interview avec Willie Geist. Michaels a appelé Wallen pour lui dire qu’il ne serait pas en mesure de se produire dans la série après que la star de la country ait été aperçue dans divers bars près de l’Université de l’Alabama le week-end dernier, avec plusieurs vidéos virales montrant qu’il ne portait pas de masque.

“Il n’est probablement pas le premier chanteur de country, la première personne du rock and roll qui a fait la fête après un grand, dans ce cas un match de football, ou un concert”, a déclaré Michaels à Geist. “Nous vivons juste à une époque différente et tout est scruté.” Michaels a également partagé que Wallen sera remplacé par le rockeur Jack White.

Mercredi, Wallen a partagé un message vidéo sur Instagram révélant qu’il avait été retiré de l’émission de ce week-end. “J’étais pour SNL ce samedi quand j’ai reçu un appel de l’émission me disant que je ne pourrais plus jouer. Et c’est à cause des protocoles COVID, que je comprends.” Il a partagé qu’il n’avait pas été testé positif au COVID-10, mais “Mes actions du week-end dernier étaient assez myopes et elles ont évidemment affecté mes objectifs à long terme et mes rêves. Je respecte la décision de l’émission car je sais que j’ai mis les en péril, et je prends possession de cela. “

Le joueur de 27 ans s’est excusé pour ses actes et s’est engagé à prendre le temps de réfléchir. “Je tiens à m’excuser auprès de SNL, de mes fans, de mon équipe de m’avoir apporté ces opportunités, et je les laisse tomber”, a-t-il déclaré. «Et, sur une note plus personnelle, je pense que j’ai un peu de croissance à faire. Vous savez, je pense que je me suis un peu perdu. J’ai essayé de trouver de la joie aux mauvais endroits, et, je ne le fais pas. Je sais, ça m’a laissé moins de joie. Alors je vais essayer de travailler là-dessus. “

Wallen a ajouté que Michaels lui avait donné “beaucoup d’encouragement” en lui faisant savoir qu’il serait invité à revenir pour jouer sur le spectacle à une date ultérieure. “Je vais prendre du recul par rapport aux projecteurs pendant un petit moment et aller travailler sur moi-même”, a-t-il déclaré. “J’aurais aimé pouvoir rendre la musique country et mes fans fiers ce samedi, mais je respecte encore une fois la décision.”

Le natif du Tennessee a également noté qu’il «prend un peu de chaleur» mais a fait savoir aux fans que leurs «messages d’encouragement ne sont pas passés inaperçus». «Il faudra peut-être une seconde avant que vous n’ayez de mes nouvelles pendant un moment, mais je vais travailler sur moi et j’apprécie que vous respectiez cela», a-t-il conclu. “Je vais vous parler bientôt.”