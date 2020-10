Eh bien, le coronavirus a atteint la Maison Blanche. Dans un pays qui maintient toujours le plus grand nombre de cas au monde, ce n’est pas une énorme surprise. La Maison Blanche est peut-être un lieu exclusif et hautement gardé, mais les virus peuvent généralement se frayer un chemin sur n’importe quelle liste d’invités – tout ce qu’ils ont à faire est de passer la corde de velours comme le plus un de quelqu’un.

C’est le problème avec ce virus. Peu importe que vous soyez un joueur de football universitaire, une infirmière, un commis d’épicerie ou le président. Si le virus a la chance de s’introduire dans votre corps, il le prendra probablement.

Malheureusement, une grande partie de notre vie normale se déroule dans des situations où le virus pourrait se transformer en papillon social. Normalement, nous travaillons dans des bureaux, des usines ou des chantiers. Nous allons à l’école. Nous emballons dans des studios de yoga, des bars ou des restaurants. Le virus nous accompagne.

Même dans les endroits où les taux de positivité sont faibles, le virus n’est pas parti et certains endroits commencent à voir des résurgences alors que les gens se relâchent dans une nouvelle normalité et vaquent à leurs occupations, emportant le virus avec eux. C’est ce qui se passe en Europe, où les cas augmentent.

Aux États-Unis, les experts continuent de s’inquiéter de ce qui se passera par temps plus froid, lorsque les gens se rassemblent traditionnellement à l’intérieur pour célébrer les vacances. Il est difficile de passer du temps avec la famille dans une année qui a déjà tant pris. Mais au cours des derniers mois, les experts ont remarqué une tendance alarmante: le virus se transmet en petits groupes, où les familles et les amis sont réunis.

«Il y a beaucoup de pensées magiques quand il s’agit de covid», a déclaré Allison Arwady, la commissaire du département de la santé publique de Chicago à Leana Wen du Washington Post. «Il est naturel de se sentir en sécurité parmi ceux que vous connaissez et aimez.»

Mais il n’y a pas de magie dans cette pandémie. Ce n’est pas parce que vous vous sentez naturellement en sécurité avec votre famille et vos amis que vous l’êtes. De petites fêtes de famille au Texas ont envoyé des membres de la famille bien-aimés à l’hôpital. Des mini-vacances dans un lac avec de chers amis ont conduit huit personnes sur 11 à attraper le COVID-19. Un mariage désormais tristement célèbre dans le Maine a engendré 170 cas et 7 décès.

Les personnes que nous connaissons, aimons et avec lesquelles nous travaillons sont toujours des vecteurs potentiels du virus. C’est pourquoi, écrit Wen: «Si vous ne restiez pas assis dans une pièce, sans masque, avec des personnes au hasard, vous ne devriez pas non plus organiser un dîner à l’intérieur avec des amis proches. Nous devons être tout aussi prudents au domicile de nos proches que dans les épiceries et les cabinets de médecins.

Cela va signifier prendre des précautions – organiser des rassemblements plus courts à l’extérieur, masques obligatoires. Pour certains, cela peut signifier sauter des voyages plus longs. Cela fait mal, mais dans ce cas, maintenir notre distance reste le meilleur moyen de garder le virus en dehors de la boucle. Que ce soit votre maison ou la Maison Blanche, le virus arrive de la même manière – escorté à travers la porte d’entrée.

Voici ce qui s’est passé cette semaine.

Recherche

Cette variable négligée est la clé de la pandémie

Ce virus ne se propage pas uniformément. À l’Atlantique cette semaine, une grande exploration de la variable k, qui mesure la façon dont le virus est dispersé, est explorée. Dans ce cas, le virus se disperse principalement dans de grands événements ou grappes de grande diffusion. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, consultez l’histoire de Kai Kupferschmidt sur k, publiée dans Science en mai.

(Zeynep Tufekci / L’Atlantique)

Ce scientifique a créé un document Google pour éduquer le public sur la transmission aérienne du coronavirus

Les preuves que le coronavirus peut être transporté dans l’air se sont accrues – mais plusieurs grandes organisations de santé publique (le CDC et l’OMS parmi elles) ont mis du temps à changer leur message. Un expert en aérosols a été frustré et s’est tourné vers Google Docs pour créer sa propre ressource. Le document est disponible ici.

(Charlotte Jee / MIT Technology Review)

Comment les opéras de Vienne restent ouverts pendant la pandémie

Aussi important que cela soit de regarder les endroits où les choses ont terriblement mal tourné, il est tout aussi important de regarder les endroits où les gens font les choses correctement. L’Autriche a conçu un système pour maintenir en vie l’opéra, même pendant la pandémie.

(Julia Belluz / Vox)

Un cas grave de COVID sur sept peut résulter d’une réponse immunitaire défectueuse

C’est un virus étrange qui affecte différentes personnes de manière très différente. Deux nouvelles études offrent des indices sur les raisons pour lesquelles la maladie pourrait affecter plus gravement certaines personnes.

(Claudia Wallis / Scientific American)

Développement

L’anticorps Covid-19 de Regeneron peut aider les patients non hospitalisés à récupérer plus rapidement, selon les premières données

Vous avez probablement vu ce traitement dans les nouvelles – la FDA l’a autorisé à être administré à Donald Trump dans le cadre d’un usage compassionnel. Plus tôt cette semaine, la société a signalé des signes prometteurs selon lesquels leur traitement avait fait baisser les taux de virus chez les patients infectés. Mais les résultats ont été publiés via un communiqué de presse et les données complètes de l’essai ne sont pas encore disponibles. (Matthew Herper / STAT)

Le chaos des vaccins se profile

Certains des vaccins les plus avancés sont également les plus difficiles à produire. Sarah Zhang explore pourquoi dans l’Atlantique.

(Sarah Zhang / L’Atlantique)

L’industrie biotechnologique pousse l’administration Trump à publier de nouvelles lignes directrices sur les vaccins

Face à la méfiance croissante du public dans le processus d’approbation des vaccins, l’industrie du vaccin veut savoir quelles sont les nouvelles exigences de l’administration pour un vaccin – et elle aimerait que les directives soient rendues publiques.

(Sheryl Gay Stolberg / Le New York Times)

Points de vue

Les repas à New York se déplacent à l’intérieur. À quel point devriez-vous être nerveux?

Le critique de restaurant Pete Wells s’est entretenu avec des ingénieurs, des experts et des scientifiques avant la réouverture de la salle à manger intérieure à New York cette semaine (il a également parlé aux serveurs dans une autre histoire). Le résultat est un regard clair sur combien il est difficile de trouver la clarté. Comme l’écrit Wells: «Je n’arrive pas à croire que des conseils de sécurité clairs et simples soient encore si difficiles à trouver au niveau gouvernemental que j’ai dû passer la majeure partie d’une semaine au téléphone avec des experts, demandant si les lecteurs devraient réellement manger à l’intérieur des lieux. J’écris sur.

(Pete Wells / Le New York Times)

Plus que des chiffres

Aux plus de 34 460 100 personnes dans le monde qui ont été testées positives, que votre chemin vers la guérison se déroule sans heurts.

Aux familles et aux amis des 1 025 567 personnes décédées dans le monde – 208 600 d’entre elles aux États-Unis – vos proches ne sont pas oubliés.

Restez en sécurité, tout le monde