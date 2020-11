P

Les pistes pour transformer l’ouest de Londres en «Silicon Valley de l’aviation» ont été discutées aujourd’hui alors que les politiciens et les chefs d’entreprise proposaient des moyens d’aider l’économie de la région à survivre à la pandémie.

Plus de 250 chefs d’entreprise, politiciens et autorités locales ont débattu de l’avenir d’Heathrow et de l’industrie aéronautique, le plus grand aéroport du Royaume-Uni continuant d’être gravement touché par Covid-19.

Oxford Economics estime que Heathrow soutient directement 133 600 emplois, y compris sa chaîne d’approvisionnement, dont 76 000 dans l’aéroport lui-même.

Mais il a signalé une baisse de 84% du nombre de passagers pour les trois mois à septembre et les pertes pour l’année dépassent 1,5 milliard de livres sterling.

Seema Malhotra, député de Feltham et Heston, et directeur général de West London Business et Andrew Dakers ont présidé la première conférence Blue Skies

Le conseil de Hounslow a déclaré avoir vu de nombreux résidents affectés par une baisse du nombre de passagers à Heathrow, avec quelque 40 pour cent de sa population soit en congé soit au chômage en raison de la pandémie.

Le député de Feltham et Heston, Seema Malhotra, et le directeur général de West London Business et Andrew Dakers ont présidé la première conférence Blue Skies et ont déclaré que l’industrie devait adopter la technologie verte pour survivre.

«L’avenir ne sera pas le même que le passé», a déclaré Mme Malhotra. «C’est pourquoi un partenariat d’hommes politiques, d’entreprises, de dirigeants locaux et d’universitaires s’est réuni aujourd’hui dans le cadre d’une intervention importante visant à la fois à relever le défi de l’emploi auquel nous sommes confrontés, mais également à regarder vers l’avenir.

«Au cœur de nos projets se trouve un nouveau quartier d’innovation dans l’ouest de Londres – la Silicon Valley of Aviation – où les innovateurs développent de nouvelles idées en partenariat pour transformer les produits, les services et les chaînes d’approvisionnement.

«Les technologies nouvelles et émergentes seront au cœur du quartier, façonnant notre chemin vers la décarbonisation et nous aidant à devenir une puissance économique verte.

“Ce n’est pas une mince ambition. Nous savons que des milliers de personnes et les générations futures dépendent des choix que nous faisons aujourd’hui sur la façon dont nous planifions la croissance future et recherchons de nouveaux partenariats entre le gouvernement, l’industrie, les investisseurs et l’éducation.”

Parmi les orateurs figuraient le ministre de l’Aviation Robert Courts, Lord David Blunkett et le PDG de l’aéroport d’Heathrow, John Holland-Kaye.

M. Dakers a déclaré: «Cette conférence est le début de quelque chose de vraiment spécial pour une région, un secteur et une communauté si gravement dévastés par la pandémie – un plan à plus long terme sur la manière dont nous rassemblons nos entreprises et nos chaînes d’approvisionnement pour une nouvelle réflexion sur la façon dont nous développons notre économie durable pour les générations futures ».

«J’exhorte les gens à s’impliquer dans la journée et à jouer un rôle dans le développement d’un avenir meilleur et à voir notre plaque tournante mondiale changer le monde.»