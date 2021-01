L’acteur Louis Gossett Jr. aurait été récemment hospitalisé pour COVID-19, pour quitter l’établissement par crainte d’une nouvelle infection. Gossett Jr. a été emmené dans un hôpital en Géorgie, ont déclaré jeudi des sources à TMZ, mais il pensait que sa santé était plus à risque à l’hôpital. L’acteur de 84 ans est sorti de l’hôpital mardi.

Gossett Jr. aurait été gravement malade lorsqu’il a été transporté pour la première fois à l’hôpital, au point où il ne pouvait pas se tenir debout sans aide. À l’intérieur, il a été placé à proximité d’autres patients atteints de coronavirus et la proximité l’a déconcerté. Les initiés ont déclaré que son âge et les conditions sous-jacentes le concernaient, y compris le cancer de la prostate, qu’il a développé pour la première fois en 2010. Ce sont ces mêmes conditions qui ont poussé le personnel de l’hôpital à supplier Gossett Jr. de rester, mais il n’a pas pu être dissuadé. L’acteur est rentré chez lui où il vit avec son fils.

En priant pour une guérison, une force et une guérison constantes pour une légende, M. Louis Gossett Jr.❤️ #LoveLettertoLou pic.twitter.com/TlXphkeZaY – Queen K (@k_melaninqueen) 1 janvier 2021

Gossett Jr. a déclaré à TMZ qu’il voulait dire aux fans: “Veuillez porter des masques, éloigner la société, isoler, prier et écouter à l’intérieur. Nous ne pouvons pas survivre l’un sans l’autre.” En raison de son retour prématuré à la maison, il a déclaré que son rétablissement n’était toujours pas garanti. Ses amis et sa famille ont commencé à demander aux fans de prier pour lui, en utilisant le hashtag «Love Letter to Lou».

Pour la plupart des fans, Gossett Jr.est surtout connu pour avoir joué le sergent d’artillerie Emil Foley dans le film de 1982 Un officier et un gentleman, bien que sa carrière remonte à des décennies auparavant. Né à Brooklyn, New York en 1936, Gossett Jr. a commencé sa carrière à Broadway alors qu’il était encore au lycée. De là, il a fait le saut pour tourner en 1961 Un raisin au soleil aux côtés de Sidney Poitier.

Certains des autres rôles célèbres de Gossett Jr. incluent Fiddler dans la mini-série télévisée Roots de 1977, le colonel Chappy Sinclair dans Iron Eagle et Jake Berkowitz dans l’adaptation de 1989 de The Punisher. Récemment, Gossett Jr. s’est davantage concentré sur les rôles de doubleur, jouant Lucius Fox dans La série animée Batman et racontant des livres audio comme Twelve Years a Slave et une dramatisation biblique appelée The World of Promise.

Gossett Jr. a deux fils issus de deux de ses trois mariages, bien qu’il n’ait pas précisé avec lequel il vit actuellement. L’acteur est célibataire depuis 1992 et vit apparemment en Géorgie. Les fans continuent d’envoyer leurs meilleurs vœux à Gossett Jr. sur les réseaux sociaux.