L’ouragan Delta est la dernière tempête à menacer les États-Unis pendant une saison des ouragans qui a battu des records et mutilé à maintes reprises les communautés de la côte du Golfe. La saison des ouragans dans l’Atlantique a été à la hauteur des premières prévisions d’une année inhabituellement chargée, et il reste encore assez de 2020 pour établir de nouveaux records.

Il n’y a jamais eu plus de neuf tempêtes nommées pour toucher terre

Depuis la tenue de registres modernes, il n’y a jamais eu plus de neuf tempêtes nommées qui ont touché terre sur le continent américain. Cela devrait changer lorsque Delta arrivera plus tard dans la journée. Si tel est le cas, ce sera la première fois depuis 2005 que cinq ouragans frappent le continent américain en une seule saison.

C’est la 25e tempête nommée dans une saison si prodigieuse que l’Association météorologique mondiale a manqué de noms de tempête il y a trois semaines. (Au cours d’une saison typique, seulement une douzaine de dépressions tropicales gagnent suffisamment de force pour recevoir un nom de tempête.) Les météorologues ont eu recours à l’alphabet grec pour la deuxième fois de l’histoire. La première fois que cela s’est produit, c’était en 2005, et la saison de cette année brûle les noms plus rapidement. (En 2005, l’ouragan Delta ne s’est formé que fin novembre.)

En août, le Centre de prévision climatique de la National Oceanic and Atmospheric Administration avait prédit que jusqu’à 25 tempêtes nommées se formeraient cette année. La saison des ouragans se termine le 30 novembre, laissant suffisamment de temps pour en savoir plus.

Delta est devenu le plus fort ouragan de l’Atlantique avec un nom grec le 6 octobre après qu’il s’est rapidement intensifié en une tempête de catégorie 4 avec des vents de 130 mph, selon Phil Klotzbach, chercheur au département des sciences atmosphériques de l’Université d’État du Colorado. Selon les météorologues Sam Lillo et Tomer Burg, Delta est passé d’une dépression tropicale à un ouragan de catégorie 4 plus rapidement que toute autre tempête de l’Atlantique dans les archives modernes. Les tempêtes qui s’intensifient rapidement sont de plus en plus fréquentes à mesure que le climat se réchauffe.

Delta s’est affaibli avant de frapper le Mexique juste au sud de Cancun plus tôt cette semaine, détruisant les sites touristiques et coupant l’électricité à environ un tiers des ménages et des entreprises – 266 000 clients – dans la péninsule du Yucatan.

Désormais, Delta devrait provoquer une onde de tempête «mortelle» dans certaines parties de la côte du golfe du Mexique, y compris les zones récemment frappées par l’ouragan Laura. Les maisons et les bâtiments sont toujours fermés et recouverts de bâches en Louisiane après que Laura se soit déchirée fin août. Laura était un autre ouragan qui s’est intensifié à une vitesse surprenante. Maintenant, Delta menace de ramasser des tas de débris laissés à la suite de Laura et de les transformer en armes contondantes avec ses vents de force ouragan.

De retour à Lake Charles ce matin avant l’ouragan Delta. La zone s’est à peine remise de l’ouragan Laura: des débris toujours partout, des toits rapiécés avec des bâches, les gens font tout ce qu’ils peuvent pour étayer les lieux avant que la prochaine tempête ne frappe ce soir. pic.twitter.com/16gDpYzYqt – Bryn Stole (@brynstole) 9 octobre 2020

Les vents de 150 mi / h de Laura ont détruit la station radar de Lake Charles, en Louisiane, laissant la région sans moyen de recueillir des données sur les conditions dans la basse atmosphère. Un radar Doppler mobile a été introduit hier par le National Weather Service et l’Université de l’Oklahoma, a rapporté le Washington Post. Sans cela, les responsables se seraient retrouvés sans outil pour surveiller les tornades potentielles et les crues éclair.

Alors que la côte du golfe se prépare à plus de dégâts, une grande partie du pays est sous le choc d’une année avec plus de catastrophes d’un milliard de dollars que presque toute autre. 2020 a déjà égalé le record avec 2011 et 2017 pour le nombre total de catastrophes météorologiques et climatiques causant au moins 1 milliard de dollars de pertes. Seize catastrophes d’un milliard de dollars – sans compter la pandémie COVID-19 en cours – ont eu lieu cette année. Cela comprend les ouragans Laura et Sally et les incendies de forêt sans précédent sur la côte ouest.

«Nous n’excluons encore rien.»

Avec la saison des ouragans et la saison des incendies qui font toujours rage, 2020 pourrait encore établir un nouveau record avec une 17e catastrophe. L’ouragan Delta, actuellement une tempête dangereuse de catégorie 2 alors qu’il traverse le golfe du Mexique, pourrait porter ce coup.

Il est rare que les ouragans touchent terre aux États-Unis en octobre dernier, selon Klotzbach. «Mais compte tenu de ce qui s’est passé jusqu’à présent cette année, nous n’écartons encore rien», dit-il à The Verge. “Il reste à voir quel sera le post mortem final de la saison.”