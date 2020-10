L’ouragan Delta s’est rapidement intensifié pour devenir une tempête de catégorie 4 et met en danger la côte du Golfe. Selon NBC News, Delta n’a pris que 24 heures pour se renforcer en un puissant ouragan avec des vents allant jusqu’à 130 miles par heure, et est actuellement sur un chemin vers le golfe du Mexique. À l’heure actuelle, Delta devrait faire son premier débarquement en tant qu’ouragan de catégorie 4 sur la péninsule du Yucatan.

Au-delà de cela, l’ouragan Delta se déplacera dans le golfe. Les experts estiment que certaines zones de la côte du Golfe pourraient commencer à subir les effets de Delta jeudi soir. Les fortes pluies et les vents vont probablement augmenter vendredi. Les météorologues ne sont pas encore en mesure de préciser où exactement l’ouragan Delta touchera terre. Ils préviennent que toute la côte du golfe, de l’est du Texas à la Floride Panhandle, pourrait être en danger. Ils encouragent tous les habitants de ces zones à commencer à se préparer dès maintenant, au cas où la tempête frapperait leur partie de la côte.

11 h 20 HAE MISE À JOUR: L’avion de la NOAA Hurricane Hunter rapporte que l’ouragan #Delta s’est rapidement transformé en un ouragan dangereux de catégorie 4, avec des vents maximums soutenus de 130 mph. Plus d’informations: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/3vxNAOAN0l – National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 6 octobre 2020

Un autre ouragan récent qui a frappé la région du Golfe est l’ouragan Laura. Ce système de tempête a touché terre en août et a surtout eu un impact sur l’état de la Louisiane. Au début des projections de la tempête, la ville de Galveston, au Texas, devait être sur le chemin de Laura, ce qui a conduit à un ordre d’évacuation des dirigeants de la ville. “Les évacuations obligatoires se poursuivront tout au long de la journée et tôt demain, afin que les gens aient le temps de sécuriser leurs propriétés, leurs entreprises, etc. et de partir pour la sécurité. Les résidents ne sont PAS tenus de quitter l’île avant midi. Les services municipaux seront suspendus à midi. pm Les gens devraient rassembler leurs plans ce matin pour une évacuation. “

Cependant, à la tombée du jour, il a été découvert que le Galveston n’avait pas subi de dommages et n’avait subi que des inondations qui devraient probablement reculer bientôt. “Nous nous sentons très chanceux ce matin”, a déclaré jeudi la ville dans un communiqué, ajoutant qu’elle “n’a pas subi de dommages causés par le vent ou la tempête, et l’eau recule dans les zones basses qui ont subi des inondations dans les rues”. Les dirigeants de Galveston ont ensuite offert leur soutien aux zones environnantes qui ont été fortement touchées, en disant: “Bien que nous nous sentions reconnaissants et chanceux ce matin, nos pensées vont à nos voisins de la haute côte du Texas et de la Louisiane.”