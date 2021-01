La star de l’Alaskan Bush People, Bear Brown, s’est rendue sur sa page Instagram le 4 janvier pour partager une photo surprenante. L’homme de 33 ans a montré une arme de poing sur une photo de nuit éclairée de façon dramatique. Bien que Brown soit en bons termes avec sa petite amie Raiven Adams, lors de leur rupture au début de 2020, Adams a affirmé que Brown l’avait une fois intimidée avec une arme à feu.

La photo de Brown a été publiée sur sa page Instagram privée et ne comprenait pas de légende. Sur la photo, vue au Sun, Brown a regardé directement la caméra, avec une arme de poing coincée au hasard entre sa veste et une sangle de sac à dos. Un fan était préoccupé par la sécurité des armes à feu car l’arme n’était pas dans un étui. “Je mettrais un peu mieux cette 1911 dans un sac, je ne veux pas vous tirer accidentellement”, a écrit le fan. D’autres pensaient qu’il “avait l’air bien” et certains n’ont affiché que des émojis de feu.

En février 2020, Adams a demandé une ordonnance de protection contre la violence domestique, deux mois avant la naissance de leur fils River. Selon des documents judiciaires obtenus par The Blast, Adams a accusé Brown de «l’intimider» avec une arme et de lui dire que «les lois sur les armes à feu ne s’appliquent pas à lui». Elle a également accusé Brown d’avoir «un comportement erratique».

Brown lui dirait également que si elle ne faisait pas ce qu’il avait dit, il “demanderait à Discovery de m’enterrer [in] des poursuites judiciaires si je dénonçais son comportement. “Elle a affirmé que son comportement était lié à la consommation de cocaïne. Lorsqu’elle l’a abordé avec inquiétude, Adams a affirmé que Brown avait menacé de la renvoyer et de” retenir “de la nourriture ou de l’argent. Brown était également verbalement abusif, Adams Raiven a également demandé une ordonnance restrictive, mais l’a abandonnée trois jours après la naissance de River.

En juillet, Brown a nié les allégations d’Adams. “Tout ce que Raiven a dit aux tabloïds et a insinué sur moi, est un mensonge abusif et je ne resterai plus les bras croisés et ne dirai rien”, écrivait Brown à l’époque dans un post Instagram passionné. “Bientôt, je ferai un post sur la vérité sur ce qui s’est passé entre nous! Puisque Raiven ne s’est pas arrêté [sic] mentant sur moi, les gens méritent de connaître la vérité! “

Aujourd’hui, Brown et Adams sont de retour ensemble. En septembre, Adams a amené River à Washington pour rencontrer son père en personne pour la première fois. Quand elle est arrivée, Brown a révélé que les deux se remettaient ensemble parce qu’ils avaient toujours des sentiments l’un pour l’autre. Il semble qu’Adams et River soient toujours avec Brown, alors qu’il a partagé une photo de lui avec River aussi récemment que dimanche.

«Après avoir rencontré River en personne et revu Raiven, nous avons découvert que nous avons tous les deux des sentiments l’un pour l’autre, alors nous avons décidé qu’au lieu d’être coparents, nous n’allions être que des parents», écrivait Brown en septembre. “Raiven et moi avons décidé d’essayer une nouvelle fois notre relation! J’ai demandé à Raiven si elle serait ma petite amie et elle a dit oui!”