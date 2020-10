Amoureux!, Maluma et Jennifer López sont ensemble: Mhoni Vidente | AP / . / .

Une énorme agitation vient de déchaîner le célèbre cubain Mhoni Voyant en lançant ses dernières prédictions sur l’émission Aqui Contigo, où il a inclus Maluma et Jennifer López parmi elles.

Le clairvoyant à succès a assuré que l’amour a traversé l’écran et que les protagonistes de Marry Me sont ensemble sur le plan sentimental, qu’arrivera-t-il à Alex Rodríguez?

Selon la prédiction que Mhoni Vidente a lancée lors de sa section dans Ici avec toi, la coexistence entre Jennifer Lopez et Maluma a fait développer une forte attraction et le protagoniste de Marry Me a été vraiment impressionné par la fiancée de l’ancien joueur de baseball Alex Rodríguez.

JLo et le joli garçon ont rejoint leurs talents en tant que protagonistes du film Marry Me, qui parle d’une célèbre chanteuse (Maluma) qui hésite à s’engager dans un mariage avec sa fiancée (Jennifer López). Mais la collaboration de ces chanteurs est allée plus loin et récemment ils ont sorti deux chansons dans le même clip vidéo Pa tí-Lonely, où il est plus qu’évident qu’il existe une formidable chimie entre les célébrités.

Ils viennent de faire une vidéo, cette Maluma et Jennifer López, qui sont sorties super bien, le clip vidéo était très bon et là vous vous rendez compte, ils disent que Maluma est tombée très amoureuse de Jennifer López parce qu’elle est une femme de 51 ans qui est une femme chromée.

Mhoni Vidente a partagé que Maluma était vraiment impressionnée par la beauté et la personnalité de Jennifer López et que le couple est en contact constant, car cela va déjà au-delà de l’amitié.

Maluma le lance d’une manière très large, que si je vois vraiment qu’ils ont eu des relations dans des problèmes s3xu @ les, en matière d’amour, ils se parlent sur les téléphones portables et WhatsApp.

Mais la Cubaine ne s’est pas limitée à cela et a rappelé la prédiction selon laquelle l’interprète de Felices los 4 a d’autres préférences, qu’elle a réitérée et a assuré qu’elle était bien la compagne d’une chanteuse colombienne dont elle n’a pas nommé, mais à de nombreuses reprises elle a été identifiée comme Pipe Bueno, qui vient de sortir en tant que père.

Ils disaient que ce Maluma amène un nouveau partenaire, je ne pense pas, je leur avais aussi déjà dit que Maluma est bis3xu @ l, qu’il était avec quelqu’un de Colombie qui est aussi chanteur; En ce moment, ce Maluma est en Colombie avec sa mère et sa famille.

Mhoni Vidente a souligné que l’union entre JLo et Maluma ne sera pas tenue secrète et sera bientôt révélée, qui n’a rien mentionné est l’ancien joueur de baseball Alex Rodríguez, le fiancé de la Bronx Diva.

Mais avec Jennifer López, je pense qu’il est tombé amoureux, il a été choqué, il était trop choqué, s’ils ont une relation et que cela se révélera bientôt … Maluma est un garçon de 26 ans, 27 ans, que vous le vouliez ou non comment est cette Jennifer manger délicieux … est-ce que vivre ensemble … c’est pourquoi il est très important de ne pas avoir de relation au travail.

Les images de Maluma et Jennifer Lopez d’une manière très affectueuse et amusante, ils avaient soulevé les alertes qu’il pouvait y avoir une relation entre les deux chanteurs; Cependant, plus tard, il a été précisé que ces images correspondaient à Marry Me, le film dans lequel les deux stars.

Récemment, ses followers sont devenus fous quand il a révélé la couverture d’un magazine dans lequel figurent à la fois les plus beaux et les plus réussis. Jennifer López a choisi pour l’occasion une robe magnifique et élégante qui rendait plus qu’évident qu’il n’y avait rien en dessous et Maluma il était très près d’elle assis et montrant son torse.