Lowe’s s’est associé à la NFL dans le cadre d’un grand projet communautaire. Cette semaine, la société de vente au détail de rénovation domiciliaire a révélé qu’elle était Home Team Roster, qui comprend 32 joueurs de la NFL qui travailleront sur des projets à impact communautaire sur leur marché. Le projet est dirigé par le quart-arrière des Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, qui est capitaine de l’équipe locale de Lowe’s et soutiendra le Centre familial Centraide bientôt ouvert à Poppleton à Excel Academy. Le centre offrira une éducation et une garderie de qualité à la petite enfance, en plus du soutien et des ressources pour les élèves-parents afin de les aider à renforcer leurs compétences parentales.

“Il est important pour moi de pouvoir redonner à la communauté et soutenir les personnes qui m’ont soutenu. Faire partie de l’équipe Lowe’s Home est spécial pour moi car cela me donne la chance de rassembler les gens et de redonner,” Jackson a déclaré dans un communiqué. Il y a un joueur de l’équipe locale de Lowe pour chaque équipe de la NFL. Les joueurs aideront avec différents projets tels que les réparations essentielles de logements sûrs et abordables, le soutien aux petites entreprises, la sensibilisation des anciens combattants ou la reprise après sinistre. Avec Jackson, la liste de l’équipe locale comprend son co-capitaine des Carolina Panthers Christian McCaffrey, les Steelers de Pittsburgh James Conner et les Rams de Los Angeles Robert Woods. Voici un aperçu de la liste complète.

AFC Est

Présentation de l’équipe locale de Lowe! Cette saison, 32 joueurs de la NFL se sont joints à nous pour unir les fans autour d’un objectif commun: des projets communautaires dignes. Suivez #LowesHomeTeam pour les mises à jour + l’inspiration DIY de vos joueurs préférés. Rencontrez la liste complète: https://t.co/o5eSzKRjnA pic.twitter.com/eLO4Gfqh6d – Lowe’s (@Lowes) 1 octobre 2020

Buffalo Bills – CB Tre’Davious Blanc

Dauphins de Miami – DT Christian Wilkins

Patriots de la Nouvelle-Angleterre – LB Brandon Copeland

Jets de New York – LB Avery Williamson

AFC Nord

Ravens de Baltimore – QB Lamar Jackson, co-capitaine de l’équipe locale de Lowe

Cleveland Browns – LB Sione Takitaki

Cincinnati Bengals – Lecteur DT David “DJ”

Steelers de Pittsburgh – RB James Conner

AFC Sud

Texans de Houston – K / P Ka’imi Fairbairn

Colts d’Indianapolis – OL Braden Smith

Jacksonville Jaguars – LB Shaquille Quarterman

Titans du Tennessee – S Kevin Byard

AFC Ouest

Denver Broncos – LB Alexander Johnson

Chiefs de Kansas City – WR Mecole Hardman,

Raiders de Las Vegas – LB Raekwon McMillan

Chargeurs Los Angeles – WR Uchenna Nwosu

NFC Est

Cowboys de Dallas – WR CeeDee Lamb

Giants de New York – OL Will Hernandez

Eagles de Philadelphie – WR Jose Joaquin Arcega-Whiteside

Équipe de football de Washington – WR Terry McLaurin, Jr

NFC Nord

Ours de Chicago – WR Cavin “Riley” Ridley

Detroit Lions – RB Kerryon Johnson

Packers de Green Bay – DT Kenny Clark

Vikings du Minnesota – RB CJ Ham

NFC Sud

Falcons d’Atlanta – WR Calvin Ridley

Carolina Panthers – RB Christian McCaffrey, co-capitaine de l’équipe locale de Lowe

Saints de la Nouvelle-Orléans – OL Cameron Tom

Tampa Bay Buccaneers – WR Rod “Chris” Godwin

NFC Ouest

Cardinals de l’Arizona – OL Kelvin Beachum

Rams de Los Angeles – WR Robert Woods

49ers de San Francisco – OL Ben Garland

Seattle Seahawks – CB Tre Fleurs

