Odell Beckham Jr. ne visitera pas les installations de l’équipe LSU de sitôt. Selon Sports Illustrated, LSU s’impose des sanctions en cas de violation des règles. Beckham, qui a assisté à LSU, est banni des installations pendant deux ans après avoir distribué 2000 dollars de billets de 100 dollars lors d’une scène sauvage après que l’équipe de football ait battu Clemson lors du match du championnat national à la Nouvelle-Orléans plus tôt cette année.

“LSU a travaillé de manière proactive et en coopération avec la NCAA pour identifier et auto-signaler toute violation survenue dans le cadre de notre programme de football”, a déclaré Robert Munson, directeur sportif associé senior de LSU, dans un communiqué à Sports Illustrated. “Nous pensons que ces sanctions auto-imposées sont appropriées et nous continuerons de coordonner et de coopérer avec la NCAA sur cette question.” Parallèlement à l’interdiction de Beckham, l’école octroie huit bourses de football sur une période de deux ans et réduit les visites de recrutement, les évaluations et la communication après qu’une enquête a révélé des paiements de rappel au père d’un joueur de football.

Au moment de l’incident de Beckham, LSU a déclaré aux journalistes que le récepteur large des Cleveland Browns se dirigeait vers de la fausse monnaie. Cependant, Joe Burrow, qui était le quart partant à l’époque, a révélé dans l’interview que l’argent était réel. «Je ne suis plus un étudiant-athlète, donc je peux le dire, oui», a répondu Burrow lorsqu’on lui a posé des questions sur l’argent sur le podcast Pardon My Take. Beckham ne distribuait pas seulement de l’argent aux joueurs, mais il a également giflé le dos d’un policier dans le vestiaire de l’équipe. Il a reçu un mandat d’arrêt pour l’incident.

“Nous sommes conscients de la situation concernant Odell Beckham Jr. interagissant avec les étudiants-athlètes de LSU et d’autres non affiliés à l’équipe après le match de championnat lundi soir”, a déclaré LSU dans un communiqué à l’époque. “Les informations initiales suggéraient que les factures échangées étaient des factures de nouveauté. Les informations et les images examinées depuis les émissions ont peut-être également été données à des étudiants-athlètes de LSU.”

Beckham a joué pour les LSU Tigers de 2011 à 2013. Lors de sa dernière année avec les Tigers, Beckham a capté 59 passes pour 1152 verges et huit touchés. Il a été nommé dans la première équipe All-America, ce qui lui a valu d’être repêché n ° 12 au classement général par les Giants de New York en 2014. Il a passé cinq saisons avec les Giants avant d’être échangé aux Browns en 2019. Dans sa carrière dans la NFL, Beckham a été nommé trois fois au Pro Bowl et a remporté le titre de recrue offensive de l’année en 2014.