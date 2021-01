F

Le meneur de jeu de Chelsea, Lucas Piazon, a accusé les Bleus de ne pas lui donner une bonne chance et de le garder dans l’ignorance de son avenir.

Piazon n’a fait que trois apparitions seniors pour les Blues en neuf ans et était techniquement leur joueur le plus ancien avant de rejoindre le club portugais de Braga pour un contrat de quatre ans la semaine dernière.

Le Brésilien, qui n’a encore que 26 ans, a reçu pas moins de sept prêts différents dans six pays différents et a dû s’adapter à une variété de nouveaux clubs et ligues, ainsi que faire face au désabonnement d’entraîneurs en chef de Chelsea à chaque fois qu’il rentrait à Londres. .

“Pour être honnête, nous reviendrions et nous allions à la pré-saison avec le nouvel entraîneur et les nouveaux joueurs arrivaient de l’été et ils se disaient toujours, ‘si vous faites bien, l’entraîneur pourrait vous garder’,” Piazon a déclaré à Oh My Goal sur Instagram.

“Mais au fond de nous, nous savions que nous n’avions aucune chance car ils payaient beaucoup d’argent pour les joueurs et le club les utiliserait certainement. Nous savions que nous serions là pendant trois, quatre ou cinq semaines et ils le feraient ensuite. essayez de nous envoyer à nouveau en prêt.

«Au début, j’avais l’impression que Chelsea voulait vraiment de moi et voulait vraiment que je fasse bien et que je revienne.

«Mais après le troisième ou le quatrième prêt, je savais que c’était peut-être juste pour les affaires. [It was] comme «vous allez dans le monde et quelqu’un vous achètera et vous serez heureux de – vous n’allez plus jouer ici».

“Quand je suis passé de la Hollande à l’Allemagne, c’était un monde complètement différent parce que le championnat allemand est totalement différent du championnat néerlandais”, a-t-il ajouté. “L’équipe pour laquelle je jouais en Hollande était totalement différente de l’équipe pour laquelle je jouais en Allemagne.

«La façon dont ils voulaient jouer, ce que l’entraîneur voulait de moi à un endroit et ce que l’entraîneur voulait de moi à l’autre endroit – il a fallu du temps pour s’adapter et s’adapter à ce qu’il veut et à ce que l’équipe veut.

“Peut-être que si j’étais resté en Allemagne, j’aurais fait un meilleur travail parce que c’était un grand changement tu sais. C’est toujours un grand changement et ça prend du temps tu sais. Il faut être patient mais quand on est en prêt il y a pas de patience.

“La pression sur vous pour performer est énorme parce que vous êtes de Chelsea.”

Le prêt le plus réussi de Piazon a été accordé au rival londonien de Chelsea Fulham pendant deux ans à partir de l’été 2016 et il a aidé le club à se qualifier en Premier League à la fin de la saison 2017-18.

Il a de nouveau été frustré de se voir refuser un déménagement permanent au Cottage et d’expliquer pourquoi des clubs.

«J’étais sûr que j’allais rester là-bas», a-t-il déclaré. «J’ai eu deux belles saisons là-bas et j’ai adoré le club. J’ai adoré le groupe – nous avons passé deux années formidables ensemble et dans mon esprit, j’allais certainement y aller.

“Je ne sais toujours pas [what happened]. Nous avons eu un autre joueur de Chelsea appelé Thomas Kalas. Il n’est pas non plus resté. Jusqu’à présent, nous ne savons toujours pas si l’offre que Fulham a faite à Chelsea était suffisante ou si Fulham a même fait une offre pour nous.

«C’était difficile parce que j’ai passé deux ans là-bas et que j’avais une excellente connexion avec le club, avec les fans et ne pas pouvoir rester là-bas en Premier League était frustrant.

«C’était difficile pour être honnête mais je ne le regrette pas», a-t-il ajouté. “Je ne regrette pas d’être allé en Espagne à cet âge, d’aller en Hollande, d’aller en Allemagne. C’était une bonne expérience et j’ai joué dans les meilleures ligues. J’ai apprécié.

«Bien sûr, il vaudrait mieux être au même endroit.»