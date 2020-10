Luce Lizbeth Rodríguez coquette dans un corset ajusté à sa silhouette | Instagram

La jeune influenceuse de 26 ans Lizbeth Rodríguez a partagé ses deux Instagram Photographies regardant “effrayant” belle, alors qu’elle s’habillait pour ce début d’Halloween, arborant un corset qui mettait davantage en valeur ses charmes.

J’ai récemment partagé une vidéo dans laquelle je donnais quelques conseils pour jouer, comme vous le savez bien Lizbeth Rodriguez Elle a un diplôme en théâtre et serait sûrement une très bonne enseignante, si elle devait enseigner des cours de théâtre, elle serait une très bonne enseignante.

Elle a expliqué comment il était judicieux de représenter un personnage, a donné quelques conseils tout en montrant des parties du processus de l’un de ses maquillages et de sa transformation en un nouveau personnage un peu sombre.

Avez-vous déjà senti ces choses pointues sur la nuque? sont-ils! Avez-vous vu mes histoires? », A-t-il partagé dans la publication des photographies.

Lizbeth Rodriguez se caractérise par une excellente équipe de production avec laquelle il parvient toujours à lancer et publier d’excellentes vidéos et des photographies impressionnantes, en particulier avec les scénarios dans lesquels il apparaît.

L’animatrice de Secretos Lizbeth Rodriguez sur la première photo est allongée sur un lit, elle est à l’intérieur d’une pièce décorée de meubles et de tons rouges, ce qui fait ressortir intensément sa robe, sa peau blanche et ses cheveux.

La robe de Lizbeth Rodríguez se compose d’un corset bustier, gants longs et jupe coupe sirène, celle-ci est longue et est également accompagnée d’une perruque blanche, son maquillage a décidé de la porter en noir et un collier qui se marie parfaitement avec ses cheveux.

Un détail qui n’échappe pas et qui est également mis en valeur sur la photo est qu’il porte une rose qu’il a placée au milieu de ses commandes, étant alors avec un fond assez blanc (sa peau blanche) sur la photo malgré le fait que la pièce soit décorée Avec des meubles et des tons chauds, la rose rouge a immédiatement attiré l’attention.

Sur la deuxième photo, vous pouvez voir plus en détail le maquillage que vous portez sur l’ordinateur, de belles roses à faire car si c’est un visage et dans le monde du mois, vous pouvez voir des lampes et des détails dans des tons dorés et sombres.

Quelque chose attire votre attention sur la deuxième photo, en fait il y a deux choses, dans la première aux yeux de Lizbeth Rodriguez Il a choisi d’inclure dans son costume des lentilles de contact blanches qui mettent encore plus en valeur ses yeux et lui donnent un aspect quelque peu fantomatique.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Il a également attiré beaucoup d’attention étaient justement ses charmes, le bustier de son corset atteint juste au milieu et étant relevé donc la même chose se passe avec son buste, il se lève trop saillant.

Tout au long de ses courtes années en tant que personnalité et influenceuse Internet, Lizbeth Rodríguez a été impliquée dans certaines controverses, critiques et commentaires négatifs envers sa personne, mais tout cela ne semble pas l’affecter et elle poursuit ses projets.

La conductrice ne met pas de côté sa vie et ses activités personnelles en tant que femme et en tant que mère, qui d’après ce que nous avons vu dans ses histoires Instagram sont extrêmement heureuses, elle est toujours satisfaite de ce qu’elle a aujourd’hui en ce qui concerne son travail et sa famille. .

La publication qu’il a faite il y a un jour a eu plusieurs réponses de ses fans, certains mentionnent qu’ils ont eu des rencontres paranormales dont ils ont été assez surpris, d’autres disent qu’ils ne s’en sont pas rendu compte ou qu’ils n’y ont pas prêté attention. .

Peut-être que tu le sais déjà dans quelques jours Lizbeth Rodriguez Comme d’autres influenceurs mexicains, ils participeront à un projet où ils devront jouer certains jeux ésotériques, tout cela sera enregistré pendant 24 heures par jour, afin d’acquérir votre billet, vous devrez payer des frais de 10 jours qui seront dans ledit projet.

Lire aussi: Princesse? Lizbeth Rodríguez montre une robe fantastique