Luce Maribel Garde son abdomen d’acier L’envie de beaucoup! | Instagram

Le beau conducteur Garde Maribel Il a réussi à surprendre et impressionner à nouveau ses admirateurs en partageant une photo où il vante sa silhouette incroyable qu’il a réussi à préserver grâce à ses routines d’exercices et bien sûr à sa bonne alimentation.

Maribel Guardia a laissé tous les internautes sans voix en montrant sa silhouette incroyable vêtue d’une tenue de sport violette moulante.

L’actrice a également gâté ses millions d’adeptes avec une photo où elle apparaît dans une tenue de sport, sûrement celle avec laquelle elle s’est entraînée aujourd’hui.

Nul doute que l’actrice Maribel Guardia est devenue un peu accro aux réseaux sociaux ces derniers mois, alors elle n’hésite pas à partager avec ses followers ce qu’elle fait, ses nouvelles tenues pour ses concerts, ou tout simplement sa journée. un jour.

À cette occasion, Maribel a montré ses courbes et sa taille marquée à 61 ans sur les réseaux sociaux, ce qui a été démontré pour maintenir une vie saine et faire de l’exercice pour atteindre sa silhouette.

C’est à travers son compte Instagram officiel que l’actrice a partagé une photo dans laquelle elle pose avec une tenue ajustée à son corps, qui révèle son abdomen marqué à l’œil nu.

Un nouveau jour, une nouvelle occasion d’apprécier le don d’être vivant et de rendre grâce à Dieu et à ceux que vous aimez », a écrit Maribel dans la publication.

La chanteuse a également reçu d’innombrables messages de ses plus de 6 millions d’abonnés qui étaient chargés de lui faire voir à quel point elle était belle avec cette tenue de sport.

En fait dans plus d’un entretien Maribel a annoncé qu’elle cherchait à être une distraction et une inspiration pour tous ses adeptes, surtout en ces mois difficiles en raison de la contingence sanitaire.

C’est pour cette raison que l’ex de Joan Sebastián a été extrêmement active sur ses réseaux sociaux, pour partager une partie de sa vie personnelle et ainsi atteindre plus de contacts avec ses fans.

Cette photo a été partagée ce matin et compte jusqu’à présent plus de 30000 likes et commentaires interminables de ses milliers d’adeptes fascinés par chacune de ses publications.

Amen Beautiful “,” Bella Maribel “,” Beautiful my Mary, bon début de semaine “,” Je t’aime mille “,” Hermosaaa “,” Wooooooo tu es la plus belle femme de l’univers ma Maribel “,” Elle est très belle “,” Je tombe amoureux “,” Bonjour et beaucoup de succès “, ont été certains des commentaires de ses fans.

Sans aucun doute, Garde Maribel Elle est l’une des femmes les mieux préservées de la télévision mexicaine et elle s’en vante avec des tenues incroyables qui mettent en valeur sa silhouette.

Originaire du Costa Rica, mais nationalisée au Mexique après avoir formé sa carrière artistique à cet endroit, elle continue de laisser ses millions d’adeptes la bouche ouverte, puisqu’elle présume qu’à 61 ans, personne ne peut être plus belle qu’elle à chaque fois. l’une des meilleures photographies dans laquelle elle montre qu’elle est l’une des femmes les mieux préservées du show business.

Et c’est qu’avec des photos dans lesquelles on le voit avec des vêtements de sport pour faire de l’exercice à la maison, c’est là qu’il revendique un abdomen tonique et très bien marqué, des jambes toniques, une taille à mourir d’envie et des fessiers que beaucoup aimeraient avoir, ceci sans Mentionnez la beauté irrésistible dont elle est créditée et ses longs cheveux noirs ondulés caractéristiques.

