Une tragédie a frappé le monde de la Lucha Libre samedi soir. Le lutteur Principe Aereo s’est effondré pendant un match, puis est décédé plus tard à l’hôpital. Il aurait été victime d’un accident vasculaire cérébral au milieu du match à l’Arena San Juan Pantitlan de Nezahualcóyotl, dans l’État du Mexique.

Une vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux qui montrait le tragique moment sur le ring lors de l’événement MexaWrestling. Aereotook plusieurs côtelettes à la poitrine, puis un coup de pied à l’estomac. Son adversaire a couru jusqu’au bout du ring pour rebondir sur les cordes, mais il s’est arrêté net. La raison en est qu’Aereo s’est effondré maladroitement.

Príncipe Aéreo, luchador que recibe dos pierrothazos, se desvanece y pierde la vida durante una lucha en la Arena San Juan Pantitlán de EdoMex. QEPD. pic.twitter.com/poWHxzQ7W9 – Tampicosos🟡⚫ # QuédateEnCasa🕌 (@TampicososTV) 18 octobre 2020

L’adversaire a reconnu que quelque chose n’allait pas et que la chute d’Aereo ne faisait pas partie du problème. Il a couru aux côtés du lutteur et s’est agenouillé à côté de lui pendant que l’arbitre appelait à l’aide. Un autre lutteur est entré sur le ring et est allé chercher un coup de pied volant par derrière. Lui aussi s’est arrêté une fois qu’il s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas avec Aereo. Le personnel médical a apporté une civière sur le ring, puis transporté le lutteur dans un hôpital local.

Plusieurs médias (Llaves y Contrallaves, Más Lucha et La Tijera Lucha Libre) ont confirmé la nouvelle de la mort d’Aereo samedi soir. Ils ont indiqué son âge à 26 ans et ont déclaré qu’il était un lutteur très demandé sur le circuit indépendant. Aereo avait travaillé pour MexaWrestling, Lucha Memes, IWRG, Lucha Libre Vanguardia et DTU lors des matchs en 2020.

La mort d’Aereo est la dernière en 2020. En janvier, La Parka d’AAA est décédée à l’âge de 56 ans en raison de blessures subies lors d’un match du 21 octobre. Il est mort hors du ring et a atterri la tête la première sur une barrière puis sur le sol. La Parka était l’une des plus grandes stars de la lutte mexicaine et il était le symbole de l’AAA. Cependant, il n’était pas le La Parka qui a lutté à la WCW et qui est maintenant LA Park.

“Nous sommes très tristes d’annoncer que notre ami et idole de la lutte mexicaine Jesús Alfonso Escoboza Huerta ‘LA PARKA’ est décédé”, a déclaré Lucha Libre AAA Worldwide dans un message traduit. “Nous offrons notre soutien et nos condoléances à toute sa famille et élevons nos prières pour sa démission rapide. Repose en paix.”