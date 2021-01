Lucía Méndez révèle la raison pour laquelle elle a “tonné” avec Luis Miguel | Instagram

C’est Lucía Méndez qui ces derniers mois a dévoilé divers détails de ses relations passées et était celle de Luis Miguel celui auquel il s’est adressé récemment et dont il a partagé les raisons pour lesquelles il aurait “tonné” avec lui “Soleil“.

Un grand nombre de critiques ciblées Lucia Mendez Après avoir révélé la prétendue relation avec le soi-disant “Sol de México”, cependant, dans ses meilleures années, la star était l’un des plus beaux visages à l’écran et Luis Miguel n’a pas mis de mais quand il s’agissait de rencontrer une belle Femme.

Cependant, la romance entre les deux ne s’est pas transcendée plus loin, c’est maintenant que Lucia Méndez elle-même avoue qu’elle a même ressenti “regrets“et ainsi elle a fini avec lui.

La célèbre star du théâtre et de la télévision, Lucía Méndez a ouvert son cœur dans une récente interview sur l’émission animée par Yordi Rosado, le protagoniste de “Viviana“, (1978) l’un des premiers mélodrames à marquer sa carrière, il a rappelé avec nostalgie la romance sonore avec le célèbre interprète.

Mendez était plus âgé que le “Soleil du Mexique” et décrit encore “c’était quelqu’un de très mature pour son âge, cependant, il avait des remords pour le peu plus de 10 ans de différence”, a-t-il révélé au chauffeur.

Selon l’interview, l’actrice de 65 ans a rencontré Luis Miguel dans les années 1980, elle avait 30 ans et lui, selon son récit, “lui a dit qu’il avait 20 ans”. Il était en fait plus jeune, mais il avait déjà vécu beaucoup de choses à son âge, nota-t-il.

Ce n’était plus un garçon naïf de 17 ans. Il était très intelligent, très mature pendant ses 17 ans et je pense qu’il a commencé à vivre très tôt. Nous nous sommes bien entendus parce qu’il était si intelligent, nous nous entendions très bien et nous nous sommes amusés.

Lucía Méndez, qui fut la reine des telenovelas à son meilleur moment et qui a également laissé sa marque dans son temps dans la musique, où elle est venue interpréter des chansons à succès de personnalités importantes telles que Juan Gabriel et Armando Manzanero, traversait son meilleur temps en au milieu quand il a rencontré Luis Miguel.

La première rencontre avec le “Soleil”

Aujourd’hui, la célèbre raconte en détail comment la célèbre chanteuse de “The Inconditional”, “Under the table”, “Or you or none” parmi tant d’autres est entrée dans sa vie.

J’étais à un festival à Miami, en train de chanter, et vers 1 heure du matin, la porte m’a frappé, les cheveux immobiles. J’ai chanté avec Raúl Velasco et je ne me souviens pas s’il chantait aussi », dit-il.

Alors j’ai dit: ‘S’il vous plaît, je m’endors.’ Pour faire court, il me parlait et tout, mais rien ne s’est passé, parce que je le voyais comme un enfant. Il m’a dit qu’il avait 20 ans et j’avais 30 ans, et j’ai dit: “Cela fait 10 ans pour lui, il est paresseux” “, se souvient l’interprète.

Cependant, l’artiste, qui partage des racines mexicaines-portoricaines, ne lâcherait pas son doigt, selon ce que détaille l’histrionique et la chanteuse, c’est ainsi qu’il a réussi à la conquérir.

Il a commencé à me chercher, à appeler, à faire semblant. C’était très splendide; Il m’a donné des cadeaux, mais certains que je n’ai pas reçus. Celui qui a tout vécu de très près était Pati Padilla, qui était à l’époque mes relations publiques ».

Compte tenu de tout cela, Lucía Méndez révèle qu’elle a fini par abandonner et est tombée dans ses bras, les deux se sont bien amusées, les deux étaient ludiques et pensaient “plus ou moins la même chose” malgré la différence d’âge, souligne-t-il.

Il est arrivé un moment où Luis Miguel était si gentil, si beau, si attentionné, si tout, que je suis tombé. Nous avons marché environ 3, 4 mois et je me sentais étrange, car il avait apparemment 10 ans et ce n’était pas comme ça: il avait 17 ans, il m’a trompé parce qu’il m’a dit qu’il avait 20 ans », a-t-il dit.

Il s’est même souvenu de quelques anecdotes sur les moments ensemble où ils jouaient à faire “la guerre du pop-corn” et à une occasion le jacuzzi a débordé et “Luismi” a dû vider l’eau avec des seaux, ils sont allés au cinéma déguisés … J’avais 30 ans, mais ma maturité était il avait 25 ans, et 17 ans mais dans sa tête il en avait 25, il avait beaucoup de choses qu’il avait déjà vécues ».

Quant aux souvenirs qu’elle garde après les moments vécus avec la star de la musique, la célèbre a laissé entendre: «Ce sont des baisers que je peux sauver». Quant à savoir s’il est tombé amoureux de lui, Méndez a avoué que “non” et a même révélé pourquoi il l’avait tonné.

Je ne suis pas tellement tombée amoureuse de lui parce que j’ai toujours considéré que ce n’était pas correct, j’ai toujours eu ce jugement de dire «ce n’est pas bien» et c’est ce qui m’a fait avancer. Et j’ai rencontré Pedro (Torres) et j’ai quitté Micky », a-t-il ajouté.

Il est à noter que depuis plusieurs années la polémique entoure la romance torride de ces deux personnages sur lesquels plusieurs versions ont émergé, dont celle que Lucía Méndez et Luis Miguel ont eu un fruit de cette relation.

Le fils unique du natif de Guanajuato, Pedro Antonio Torres, également fils du réalisateur de télévision.