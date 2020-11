“Vous n’avez aucune idée de la fierté que je suis de vous et de la joie que je suis d’être votre père @ nicolasvp.official JE VOUS AIME!” Plutarco Haza à côté de la même photo que le jeune homme de son enfance a partagée.

Nicolas, fruit de la relation entre les acteurs Ludwika Paleta et Plutarco Haza, qui s’est marié et après neuf ans de mariage et un enfant en commun, a annoncé leur séparation au milieu de fortes rumeurs d’infidélité de la part des deux. Cependant, selon Haza lui-même, les problèmes ont commencé après la naissance difficile de son fils et la dépression post-partum qui Ludwika elle a souffert en 2000, lorsqu’il a quitté la maison qu’elle partageait avec elle.

L’année dernière, Ludwika a révélé, dans une interview avec l’émission Firsthand, pourquoi il entretient une relation si spéciale avec son premier-né. «Il n’a fallu que 20 ans à Nicolás, c’est plus facile d’avoir cette proximité, car la vérité est que 20 ans passent si vite que J’ai l’impression de l’être il y a 20 ans ».

«J’avais des parents très inconditionnels et j’ai toujours été ça pour mon fils, une mère à qui il peut tout dire et que ses cheveux ne resteront pas debout, car je pense aussi qu’une erreur que l’on fait les mamans, c’est qu’elles vous disent quelque chose et qu’elles ne vous le disent plus à cause de votre réaction », a-t-il expliqué.

