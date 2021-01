je

Il est arrivé en retard à l’ensemble des compétences professionnelles de Boris Johnson, mais la conférence de presse d’hier, lancée par un Premier ministre au regard sombre annonçant le terrible jalon de 100000 décès liés à Covid-19, l’a finalement poussé à exprimer ses regrets pour la grande bungle britannique. de la pandémie.

Cette semaine, le pays est en équilibre entre la peur et le chagrin avec un nombre de morts qui est l’un des plus élevés du monde riche – et la grande lumière blanche d’espoir que le déploiement du vaccin apporte. C’est, comme me l’a dit l’un des ministres impliqués, «tout sur le vaccin maintenant» – ce qui est vrai, tant que l’on se rappelle plus modestement qu’il y a beaucoup de victimes de coronavirus qui auraient dû vivre pour recevoir leurs vaccins, mais qui ne l’ont pas fait. .

L’espoir et la peur coexistent dans un rythme alterné vertigineux lorsque nous saisissons les dates de naissance dans le calculateur de vaccins. Le déploiement rapide du vaccin Oxford-AstraZeneca est la preuve que si la Grande-Bretagne est un pays qui peut très mal gâcher certaines choses, elle est également capable de jouer un rôle de premier plan dans une vaste recherche pharmaceutique – le tout d’une coopération internationale.

Il est tout aussi insensé de dénoncer cela que de se livrer au stimulantisme que Johnson a maintenant heureusement laissé derrière lui. Un coup d’œil sur les taux de vaccination montre qu’Israël est la superpuissance vaccinale avec 45 doses administrées pour 100 personnes, les Émirats arabes unis sur 26 et le Royaume-Uni sur 10 (mais gardez à l’esprit que les deux premiers ont des populations de moins de 10 millions d’habitants, ce qui facilite un peu leur tâche. ). Le taux de l’Allemagne est de 2,1 et celui de la France de 1,6. C’est une question d’embarras. J’ai participé à une émission d’information en France et à un débat à la télévision allemande au cours duquel un étrange éventail d’excuses pour le faible niveau de distribution de vaccins de l’UE a été déployé.

Ils allaient des jibes au (solide) système britannique de réglementation des médicaments, une affirmation selon laquelle un déploiement plus lent compenserait le scepticisme anti-vax et un argument (maintenant mis de côté) selon lequel une progression plus lente conduirait à une distribution plus équitable du vaccin. Il n’a pas fallu longtemps aux ministres de la Santé à Paris et à Berlin pour comprendre que les électeurs n’étaient pas convaincus.

Oui, les gens s’inquiètent de l’impact des vaccins et les données incomplètes sur l’efficacité des différents types seront mieux comprises avec le temps. Mais lorsqu’une pandémie menace un grand nombre de personnes au jour le jour, l’objectif clair devrait être d’accélérer la protection de la manière la plus sûre possible, mais aussi avec empressement.

On parle beaucoup de «nationalisme vaccinal», mais il a un revers, c’est l’envie des vaccins. La dernière itération était un article confus dans le principal journal financier allemand, le Handelsblatt, jetant le doute sur l’efficacité du vaccin d’Oxford chez les personnes âgées, bien que sur une base de preuves qui ne passerait pas une vérification des faits de base.

Il met en évidence une différence fondamentale entre l’objectif du Royaume-Uni visant à obtenir un nombre élevé de coups dans les armes aussi vite que possible, et un exemple de l’UE combinant lenteur réglementaire et faible ambition quant à ce qu’elle peut offrir à ses citoyens en temps de crise. .

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer pourquoi Astrazeneca avait annoncé que les approvisionnements vers l’UE diminueraient de 60% le mois dernier, son directeur général a expliqué que l’accord britannique avait été signé trois mois avant son équivalent européen.

La concurrence est un mot ces jours-ci utilisé à Bruxelles pour rider le nez sur le capitalisme anglo-saxon. Mais il a joué un rôle moteur dans le développement de vaccins et leur approvisionnement intelligent. Un système de santé publique qui n’est ni aussi parfait que le prétendent les adorateurs du NHS ni aussi horrible que ses détracteurs le prétendent, s’est avéré être un système de livraison solide pour un programme de masse de coups.

Et comme nous sommes vraiment tous dans le même bateau à l’échelle mondiale, la Grande-Bretagne peut à juste titre être fière de partager le séquençage rapide du génome avec le monde pour mieux comprendre les nouvelles souches.

Alors tenez le schadenfreude et transmettez sa cousine française, la joie maligne. C’est la semaine où même les dirigeants britanniques les plus bruyants ont discrètement admis qu’il y avait du chagrin à partager et des blâmes à affronter et nous devrions le tenir pour cela. C’est aussi un moment où des coups d’espoir ont été livrés par le pouvoir de guérison de l’innovation. Le nationalisme vaccinal est injustifié. Mais il en va de même pour le pessimisme des vaccins avec un côté politique aigre. Ne craquez pas.

Anne McElvoy est rédactrice en chef chez The Economist