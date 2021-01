U

efa a réaffirmé son engagement à accueillir le tournoi Euro 2020 reporté de cet été dans 12 pays hôtes.

L’instance dirigeante européenne a rencontré les organisateurs du tournoi, qui a été reporté pour cet été, la finale devant avoir lieu à Wembley à Londres le 11 juillet, lors d’une réunion mercredi.

Tout en poursuivant son engagement d’accueillir à travers le continent malgré que la pandémie ne soit pas sous contrôle, l’UEFA a également repoussé jusqu’en avril la date limite de soumission des plans d’hébergement des fans, deux mois avant le début du tournoi le 11 juin.

Dans un communiqué, l’UEFA a déclaré: “L’UEFA a réitéré son engagement à organiser l’EURO dans les 12 villes selon le calendrier qui a déjà été publié.

<< Toutes les parties reconnaissent la nécessité de faire preuve de souplesse dans les décisions à prendre concernant l'organisation du tournoi, afin de refléter les différents défis et circonstances dans lesquels les villes se trouvent. En conséquence, et la nature en évolution rapide de la situation autour de la pandémie, la date limite pour la soumission des plans pour accueillir les supporters à l'intérieur des stades a été déplacée au début du mois d'avril. "

Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, a déclaré: «L’UEFA s’est engagée à organiser l’EURO 2020 dans les 12 villes initialement prévues. L’EURO est la compétition phare du football des équipes nationales en Europe et constitue une source vitale de financement pour le développement du football de base et au sens large.

«Je suis optimiste que les choses seront très probablement très différentes en ce qui concerne le virus à mesure que nous nous rapprochons du tournoi et il est important que nous donnions aux villes hôtes et aux gouvernements autant de temps que possible pour formuler une image précise de ce qui sera possible en juin et juillet.

«Les fans sont une grande partie de ce qui rend le football spécial et cela est vrai pour l’EURO autant que pour n’importe quel match. Nous devons nous accorder le maximum d’espace pour permettre leur retour dans les stades.

Le stade de Wembley devrait accueillir sept matchs tout au long du tournoi, y compris les demi-finales et la finale.