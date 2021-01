Luis Miguel embarrassé un journaliste qui se moque de Manzanero | Instagram

C’était à une occasion où lors d’un entretien avec le chanteur Luis Miguel, le soi-disant «Sol» mettait à sa place un journaliste chilien qui ferait une blague de mauvais goût sur le célèbre compositeur, Armando Manzanero, l’artiste n’était pas satisfait de son commentaire et a donc répondu.

Grâce à une interview qui a émergé ces derniers jours, les utilisateurs du réseau ont sauvé une vidéo dans laquelle Luis Miguel s’entretient avec un journaliste d’origine chilienne, le matériel qui ces derniers jours a pris une forte pertinence a circulé sur le réseau social de Twitter.

Un moment quelque peu inconfortable au cours de cette conférence au cours de laquelle Álvaro Salas, a interviewé l’interprète de «Suave» dans l’émission «Viva el Monday», a été lorsque le journaliste a fait le commentaire faisant référence à la hauteur de l’artiste «Quelle est la taille d’Armando Manzanero, est-il si petit? Je vous demande pourquoi son plus grand succès a été “Sous la table”, a déclaré le chauffeur.

Suite à cela, le visage du chanteur d’origine portoricaine, Luis Miguel, a souri ironiquement et avec un geste d’insatisfaction, alors dès qu’il a eu une chance, il a répondu.

Eh bien regardez, si vous pouvez mesurer sa taille de la tête au ciel, je pense qu’il est plus grand que vous, dit-il.

Il convient de rappeler que le récent départ du compositeur yucatèque Armando Manzanero, a provoqué une grande agitation, son état de santé s’est aggravé après avoir contracté le Covid-19 qui a engendré diverses complications qui ont fini par se suicider aux premières heures du lundi 28 décembre, l’artiste est parti à l’âge de 85 ans après avoir été victime d’une “crise cardiaque”.

Immédiatement, les manchettes ont capturé les aspects personnels, la trajectoire et toutes les contributions que l’auteur a apportées tout au long de ses 70 ans de carrière dans la musique. Les chansons inoubliables avec lesquelles le créateur se positionnera comme l’un des compositeurs les plus importants non seulement au Mexique mais dans toute l’Amérique latine.

Il y avait plusieurs artistes qui ont vu leur carrière booster en donnant la parole à de nombreuses chansons de l’artiste yucatèque, Luis Miguel, il était l’un des chanteurs qui a ajouté de grands succès à sa discographie après que l’auteur ait écrit certaines des paroles les plus connues de lui-même et plus tard par le chanteur de 50 ans, “Luismi“.

D’autres grandes chansons telles que “Je ne te connais pas”, “Sous la table”, “Nous sommes des petits amis”, “Avec toi j’ai appris”, “Nous avions besoin de temps”, entre autres, font partie de la trilogie d’albums “Romances” de Luis Miguel et ceux qui ont grandement contribué à consacrer sa carrière dans le monde entier.

À propos des problèmes entre les deux

La relation professionnelle entre Luis Miguel et Armando Manzanero a commencé en 1991, mais elle s’est progressivement dissoute au fil du temps, en raison de certaines querelles qui ont surgi entre eux, selon certaines interviews.

Le compositeur est venu qualifier Luis Miguel d ‘”ingrat” le célèbre chanteur et star de certains films.

Il est plus facile pour un éléphant d’entrer par le chas d’une aiguille que pour Luis Miguel de faire quelque chose pour les autres », a déclaré Manzanero il y a trois ans dans une interview pour TV Azteca.

Cependant, quelques années plus tard, Manzanero a oublié les querelles entre les deux et a déclaré sur le même site qu’il aimerait retravailler avec le chanteur et a même souligné tout ce qu’il a accompli dans sa carrière.