Sans aucun doute l’un des moments que les fans de Luis Miguel et Armando Manzanero sera trésor seront quelques-unes des rencontres entre ces deux plus grandes figures de l’environnement artistique.

Il y a eu deux grandes occasions où la scène a vibré avec la présence de “Sol” et Armando Manzanero au piano, Luis Miguel il jouait l’un des grands succès du célèbre compositeur yucatèque »,Nous sommes fiancés“.

Sans aucun doute un grand moment qui ne pourrait être répété, mais qui pour les fans des deux serait réservé à la postérité.

Le compositeur de ces grandes paroles Armando Manzanero a accompagné de son inséparable piano la mélodie magistralement interprétée par le chanteur, Luis Miguel, qui a alterné sur scène avec un grand orchestre de fond.

Il est à noter que plusieurs autres personnalités de la musique ont donné voix aux paroles devenues un classique, Andrea Bocelli, Myriam de La Academia, en font partie.

Cependant, c’est Luis Miguel, qui après avoir interprété “Somos Novios” est devenu une référence pour cette chanson, l’artiste lui-même d’origine portoricaine-mexicaine l’a intégrée aux chansons qui composent son album “Amarte es un gusto”.

À travers les images de la vidéo, on peut voir il y a quelques années les deux figures reconnues de la musique mexicaine, le compositeur Armando Manzanero jouant la mélodie “l’une des plus importantes de sa carrière”, comme il l’a lui-même reconnu, et il interprète consacré Luis Miguel.

L’histoire de cette lettre fait référence à une époque où l’artiste Manzanero était à Aguascalientes, le compositeur était malade de la grippe et ne pouvait pas laisser le temps d’en tirer le meilleur parti puisque ce grand classique est sorti de ses mains bénies, selon des informations de presse Televisa.

Tous deux ont consacré une grande partie de leur carrière à chanter pour aimer, “Luismi” aujourd’hui avec 50 ans, en janvier dernier il a complété 20 ans de carrière dans l’industrie de la musique avec 29 albums. Il a obtenu 120 prix à titre personnel pour tous ses trajectoire.

Il est à noter que “Somos novios” n’est pas la seule chanson qu’Armando Manzanero a écrite pour Luis Miguel, il a réussi à en créer quelques-unes grâce à sa voix.

Ils incluent des hits comme “No se tú”,

“Sous la table”,

“Nous sommes fiancés”

“Avec toi j’ai appris”

“Nous avions besoin de temps”

, “Je sais que vous reviendrez”,

“Comme je t’aimais”

“Je vais éteindre la lumière / Avec toi j’ai appris”

«Sous la table», entre autres, qui a également rejoint la liste de l’album de la trilogie du «Soleil», «Romances».

Cependant, le premier test de ce que serait une rencontre entre les deux artistes renommés était dans un programme animé par Veronica Castro Il y a de nombreuses années.

Un jeune compositeur, “Rey de los boleros” a partagé le forum du programme avec l ‘”artiste du moment” de l’époque, Luis Miguel qui accompagnait l’interprétation de la chanson “Aquel señor”.

La rencontre où Manzanero et Luis Miguel ont partagé la vedette a eu lieu en 1989 dans l’émission “Here is”! par Verónica Castro, suivez ce lien pour voir le moment.

Les combats entre Manzanero et Luis Miguel

Cependant, malgré la célèbre collaboration entre les deux, leur relation a été affectée au fil du temps.

En 2017, les violents différends entre les deux sont apparus lorsque le compositeur a accusé le “Sol de México” de “Malagradecido” après avoir annulé une tournée avec Alejandro Fernández.

Il est plus facile pour un éléphant d’entrer par le chas d’une aiguille que pour Luis Miguel de faire quelque chose pour les autres », a déclaré Manzanero il y a trois ans dans une interview pour TV Azteca.

Plus tard, après quelques années, Manzanero a oublié les divergences avec l’interprète et a déclaré qu’il aimerait retravailler avec lui, et l’aurait même félicité pour tout son travail.