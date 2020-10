Luis Miguel et Adela Noriega ont eu une liaison, disent-ils dans les réseaux | Instagram

Très fort! Une théorie des réseaux sociaux garantit que Luis Miguel et Adela Noriega Ils ont eu une histoire d’amour intense qui a fini par les laisser tous les deux souffrir et a mis fin à la vie d’El Sol de México et maintenant, qui jouit de sa renommée n’est qu’un double.

Noti-blogs Expess, une chaîne YouTube a osé lancer cette théorie; On a beaucoup dit que le chanteur Luis Miguel n’était actuellement qu’un double; mais jamais sur ce qui serait la cause de leur disparition et maintenant il y a cette théorie avec un nom et un prénom, Adela Noriega.

La vidéo YouTube de près de quatre minutes assure que la personne responsable de la chanteuse et de la célèbre actrice séparées était un couple des siens, qui, lorsqu’ils ne pouvaient pas supporter de la voir avec Luis Miguel, a décidé de l’éliminer.

Selon certains médias, le protagoniste d’Amor Real et l’interprète de Je ne sais pas que vous vous êtes rencontrés alors qu’Adela Noriega n’était pas encore une célèbre protagoniste de feuilleton; Mais les rumeurs d’une romance entre les deux ont couru vers les années 90 et la belle actrice faisait même partie de l’une des vidéos d’El Sol, Parole d’honneur.

Il y a ceux qui assurent que le partenaire ou ancien partenaire d’Adela Noriega, a envoyé un avertissement au chanteur de s’éloigner du célèbre et que c’était la fin de leur relation intense; cependant, d’autres assurent qu’il est allé plus loin et qu’il a disparu en raison de cette relation. Ils soulignent qu’après sa disparition, un double a pris la vie de l’interprète de Under the Table et jouit de sa renommée et de sa fortune.

Parmi ceux qui disent que Luis Miguel est déjà décédé se trouve le célèbre clairvoyant Deseret Tavares.

C’est lors d’une de ses tournées au Mexique que Deseret Tavares a été interrogé sur l’avenir du fils de Luisito Rey dans sa carrière musicale et sa série et elle a surpris tout le monde avec sa réponse, elle a souligné qu’il n’y a pas d’avenir puisqu’il n’est plus avec nous .

Luis Miguel, cela me ressort dans les lettres que Luis Miguel a souri il y a longtemps et que la personne que nous voyons n’est pas lui, a partagé le voyant sans hésitation.

Les animateurs du programme Hoy, où se trouvait Deseret, étaient quelque peu inquiets, mais Martha Figueroa a continué avec le sujet et a commenté qu’elle avait déjà entendu cela du voyant d’Hollywood. L’hôte a souligné que Tavares avait déjà partagé que Luis Miguel avait cessé d’exister il y a plus de 15 ans en Argentine.

Les lettres me montrent un avenir pour la personne que nous voyons, mais quand vous posez des questions sur Luis Miguel, ce n’est pas lui, a-t-il précisé.

De son côté, Jorge el Burro Van Rankin a souligné qu’il ne croyait pas ce que disait le voyant puisqu’il était un ami proche de Le soleil du Mexique Et il a parlé des expériences qu’ils ont vécues ensemble en tant que jeunes et LuisMi se souvient parfaitement de tout.

Deseret Tavares n’est pas entré dans la controverse et a continué à parler de Juan Gabriel et de la façon dont il avait prédit avec précision son départ de ce monde.

Depuis le lancement de Luis Miguel La Serie sur Netflix, la question de la disparition de Marcela Basteri, mère de Luis Miguel et l’un des plus grands mystères du monde de la musique.

Certains disent que Marcela Basteri est toujours en vie, on dit qu’elle est une sans-abri qui errait en Argentine; d’autres qu’il s’est marié et a eu deux autres enfants (cela a été déclaré par un ancien agent de la CIA); tandis que d’autres disent qu’il n’est plus parmi nous.

Récemment, Mhoni Vidente a elle-même souligné qu’il n’y avait plus d’angoisse pour El Sol de México, car il savait déjà que sa mère était décédée et où elle se reposait, près de Barcelone.