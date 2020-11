Luis Miguel et Ricky Martín concourraient pour une femme célèbre | Instagram

Le monde dynamique du divertissement a conduit à l’émergence de différentes versions qui tournent autour du célèbre, c’était l’une d’entre elles qui a récemment gagné en force après avoir connu que les artistes Ricky Martin et Luis Miguel aurait rivalisé pour le cœur d’une femme.

Apparemment, la femme chanceuse appartenait au monde du divertissement, ce qui serait le moyen par lequel elle aurait été très proche de ces deux figures reconnues de la série.

Récemment, on sait que les deux artistes, Luis Miguel Oui Ricky Martin qui partagent non seulement la même origine mais aussi en un instant, le goût d’une femme appartenant au milieu du show business: une conductrice.

On dit même qu’ils auraient un épisode romantique même si aucun d’eux n’était au courant de la situation.

Il s’agit du conducteur Marina Vollman, qui au début a collaboré avec le programme appelé «Videomatch», à quel point il a eu l’occasion de partager avec les deux figures de la musique.

C’était l’année 1992 où, à travers une interview, la présentatrice et mannequin a avoué son amour pour Luis Miguel, demandant également un baiser.

Les événements se sont produits alors que Marina et l’interprète de “L’inconditionnel“ils étaient derrière la scène où”Luismi«Il serait venu faire une présentation.

Il est à noter qu’à cette époque, le soi-disant «Soleil du Mexique» était en deuil du récent départ de son père, il y a une semaine.

Si quelque chose caractérise le discours, c’est l’accessibilité de l’artiste qui, malgré une mine triste, ne peut se contenir face aux tentatives de séduction du présentateur qui finit par l’embrasser sur la bouche.

Sans aucun doute, la jeune fille pourrait susciter l’envie en goûtant aux baisers de l’idole de la musique convoitée.

Cependant, ce ne sera pas la seule personnalité avec laquelle Marina aurait lancé sa tactique puisque, apparemment, l’artiste portoricain Ricky Martín était l’un de ceux qui auraient une approche romantique avec l’Argentine.

Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, à cette occasion les baisers de l’ancien membre du groupe “Menudo”, Ricky Martin n’aurait pas eu la même chimie alors ils révèlent qu’ils répéteraient le moment dans le segment “Furcios de novela”.

Même dans cette scène, vous pouvez voir que l’interprète portoricain de “Livin´, La Vida Loca” est complètement différent d’aujourd’hui, un aspect selon l’époque où sa carrière était en plein essor au Mexique.

Dans la vidéo, vous pouvez voir une scène dans laquelle les deux jouent un couple qui vit un moment romantique tandis que deux hommes se débattent en arrière-plan, Ricky et Marina discutent et même pendant un moment c’est le chauffeur qui est trahi par les nerfs après le chanteur plantez des bisous.

Ce seraient sans aucun doute de bonnes expériences qui resteraient dans l’histoire et en particulier pour Marina Vollman qui avait pris sa retraite pendant des années de la conduite automobile, en plus du théâtre et de la radio où elle s’est également aventurée dans ses années de carrière.

Devenue maman, elle s’est totalement consacrée à sa famille et c’est en 2018 qu’elle a réapparu.

Quant à Ricky Martin, il est marié à Jwan Josef, ils ont quatre enfants et partagent de nombreux moments sur les réseaux sociaux où il montre le bonheur que sa grande famille leur a apporté.

A propos de Luis Miguel, qui s’apprête à sortir la deuxième saison de “Luis Miguel: La Serie”, la biographie Netflix autorisée après le succès incontestable de la première saison, qui relancerait la grande popularité de l’artiste légendaire.