Luke Bryan est monté sur scène lors des CMT Music Awards la semaine dernière pour interpréter son récent single “What She Wants Tonight”, au The Barn at Sycamore Farms à Arrington, Tennessee. Commençant sa performance sur un pont éclairé, Bryan, vêtu d’une veste en cuir noir, d’un t-shirt noir et d’un jean noir, a rapidement rejoint son groupe sur une étendue d’herbe coupée par un trottoir qui faisait office de scène.

Chaque membre du groupe qui ne chantait pas portait un masque, et les lumières et le brouillard ajoutaient une sensation sur scène à la performance en plein air. “What She Wants Tonight” était le deuxième single du dernier album de Bryan, Born Here, Live Here, Die Here, et a atteint la première place plus tôt cette année. “What She Wants Tonight” portrait dramatique d’une femme sur le rebond au club qui sait ce qu’elle veut et se propose de l’obtenir, et Bryan a écrit la chanson avec Ross Copperman, Hillary Lindsey et Jon Nite.

“Je voulais me réunir avec ce groupe d’écrivains depuis longtemps”, avait-il déclaré précédemment dans un communiqué de presse. “Nous avons trouvé des crochets vraiment contagieux pour cette chanson et je pense que les auditeurs apprécieront que la fille de la chanson contrôle la dynamique de la situation. Je voulais avoir un rythme très rock depuis un certain temps et c’est certainement cela. “

“What She Wants Tonight” a été suivi du succès estival “One Margarita”, et le dernier single de Bryan est le romantique “Down to One”. S’adressant à Taste of Country Nights, Bryan a partagé que “Down to One” est la chanson préférée de sa femme Caroline de Born Here, Live Here, Die Here. «Elle veut toujours que je mette des chansons amusantes», dit-il. “Elle est comme,” Personne ne veut entendre un tas de trucs tristes et déprimants. Mettez du plaisir, du plaisir, du plaisir. ” Elle est toujours la championne du plaisir et de la danse. “

Caroline a partagé le même sentiment sur Instagram lorsque la chanson a été annoncée en tant que single, en écrivant: “Son prochain single … c’est mon préféré! Cela me rappelle l’université. # 1998 Ghost Road Baby !!!!”

Bryan et Caroline se sont rencontrés pendant la première semaine d’université de Caroline à la Georgia Southern University et sont sortis ensemble pendant environ un an et demi avant de se séparer. Ils se sont remis ensemble après que Caroline ait vu Bryan se produire dans un bar quatre ans plus tard, et les deux se sont mariés en 2006. Ils partagent maintenant deux fils, Bo de 12 ans et Tate, 10 ans, et les nièces de Bryan et les parents. neveu, qui sont tous maintenant ou ont terminé leurs études universitaires.