Luke Bryan a remporté le prix de la vidéo masculine de l’année lors des CMT Music Awards mercredi soir pour son succès d’été, “One Margarita”, mais le chanteur sait que sa vidéo n’aurait pas été la même sans un ajout important. La vidéo a été filmée au festival annuel Crash My Playa de Bryan au Mexique en janvier et mettait en vedette plusieurs membres de sa famille, dont sa mère, LeClaire.

“Merci beaucoup, CMT, tous les fans qui ont voté pour la vidéo”, a-t-il déclaré lors de son discours d’acceptation. “Tous les gens de Crash My Playa. Ma mère, je tiens à remercier ma mère d’avoir écrasé ma vidéo et d’être la star. Je veux certainement remercier ma femme là-bas et tous mes amis. Je veux remercier ma femme pour m’amuser avec nous. Je tiens à remercier tous les artistes. “

Bravo à @LukeBryanOnline pour avoir remporté la vidéo masculine de l’année #CMTawards 👏 pic.twitter.com/Nh9GN4xJMV – CMT (@CMT) 22 octobre 2020

“Charles Kelley était là-dedans, sa femme, Cassie … Je dessine un blanc mais c’était une vidéo tellement amusante à faire, et elle a certainement été tournée avant, évidemment, nous sommes tous allés en quarantaine, donc ça donne un peu nous un aperçu de la vie et de nous amuser avant que nous ayons tous à faire face à cette pandémie ensemble », a poursuivi Bryan. Avec Kelley et sa femme, la vidéo présentait également Caylee Hammack, Jon Langston et des membres d’Old Dominion.

“En fin de compte, la chanson était amusante, la vidéo s’est avérée tellement amusante”, a poursuivi Bryan, remerciant le réalisateur de la vidéo, Michael Monaco, “et toute son équipe. Merci aux fans de musique country et merci certainement à CMT et Je remercie certainement mon label, Capitol Universal et tous mes créatifs, Joanna Carter », a-t-il déclaré. “Aimez tout le monde! Quel honneur. Avoir un autre CMT Music Award est si spécial pour moi. Je vous aime tous. Restez en sécurité.”

S’adressant à Seth Meyers dans Late Night With Seth Meyers en août, Bryan a révélé que sa mère n’avait presque pas fait le tournage. «Ma mère m’appelle ce matin-là», se souvient-il. “Elle est comme, ‘Oh, je suis sous le temps, je suis fatiguée, je ne veux pas venir ici et faire la vidéo, je suis fatiguée.'”

“Elle se présente et quand les lumières, la caméra, l’action – quand les caméras tournent – elle danse sur des tabourets de bar, des plateaux de table, sur les épaules des gens”, a-t-il déclaré. “Elle sait comment activer le charme.”