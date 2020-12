Le juge d’American Idol, Luke Bryan, a rejoint la longue liste de stars de la country rendant hommage à Charley Pride. Le chanteur légendaire à l’origine de tubes tels que “Kiss an Angel Good Mornin ‘” et “Just Between You and Me” est décédé samedi des complications du coronavirus. Il avait 86 ans. Pride a été le premier musicien noir à rejoindre le Country Music Hall of Fame et a été intronisé en 2000.

“J’ai perdu une légende formidable aujourd’hui. Un véritable pionnier et une véritable inspiration pour nous tous. Merci pour votre merveilleuse musique et votre héritage. RIP Charley Pride”, a écrit Bryan sur Instagram, à côté d’une photo de Pride. Les fans de Bryan ont également déchiré leurs condoléances en réponse à la mort de Pride. “Cela me rend si triste quel grand musicien et légende du country Un de mes favoris de tous les temps! RIP Charlie”, a écrit un fan. “Sa musique a été l’une des préférées de notre famille”, a ajouté un autre. “Une telle légende. RIP”, a simplement ajouté un autre.

Bryan n’était pas le seul membre de la famille American Idol à partager un hommage à Pride. Bobby Bones, qui sert de mentor aux concurrents de l’émission, a déclaré que parler de Pride dans le documentaire Charley Pride: I’m Just Me de PBS était “l’un des grands honneurs” qu’il a eu à Nashville. “Je vous implorerais de voir à quel point il était génial … dans de nombreux domaines … Musique, sports, affaires. Et les nombreux défis qu’il a surmontés pour être élite. RIP Charley Pride”, a déclaré Bones à ses fans.

Pride était l’un des trois seuls membres noirs du Grand Ole Opry. Le premier était DeFord Bailey, qui a joué dans le spectacle de 1927 à 1941. Le troisième membre est Darius Rucker, qui a également partagé un hommage déchirant à Pride. Rucker, Pride et Jimmie Allen ont collaboré sur la chanson “Why Things Happen” plus tôt cette année.

“Mon cœur est si lourd”, a déclaré Rucker dans un communiqué. “Charley Pride était une icône, une légende et tout autre mot que vous voulez utiliser pour sa grandeur. Il a détruit des barrières et fait des choses que personne n’avait jamais faites. Mais aujourd’hui, je pense à mon ami. les meilleurs gens que je connaisse. Tu me manques et je t’aime, CP! “

La mort de Pride est survenue un mois après sa performance aux CMA Awards à Nashville. La Country Music Association et ses représentants ont déclaré qu’il avait été testé négatif avant, pendant et après sa visite à Nashville. Sa famille a déclaré que Pride avait été hospitalisé avec des symptômes du virus fin novembre.