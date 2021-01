Luke Bryan et sa femme, Caroline Boyer Bryan, ont récemment passé un rendez-vous amoureux. Mais, il ne semblait pas qu’ils étaient tous les deux à bord avec l’itinéraire de leur date. Comme Caroline l’a noté sur Instagram, elle n’était pas vraiment ravie que son mari emmène son canard à la chasse pour leur soirée de rendez-vous.

Dans une vidéo que Caroline a postée le 16 janvier, Bryan peut être vu en train de dire: “C’est un grand jour dans notre mariage. Nous allons à un rendez-vous canard.” Cependant, d’après la légende de la vidéo, la femme de la chanteuse country aurait peut-être simplement «saboté» leur rendez-vous, car elle n’est pas fan de la chasse au canard. Elle a écrit: “Quand il m’a demandé d’aller à un rendez-vous, je ne savais pas que ce serait la chasse … je suppose que je vais chasser aujourd’hui. Et j’adore les canards … alors je pourrais aussi saboter cette chasse. . ” Caroline a terminé sa légende avec un emoji souriant et diabolique.

Selon Taste of Country, le rendez-vous du couple s’est déroulé presque exactement comme on s’y attendait compte tenu de leur différence d’opinion sur le sujet de la chasse. Sur l’histoire Instagram de Caroline, elle a montré comment les Polaris dans lesquels ils conduisaient se sont retrouvés coincés avec de l’eau jusqu’au volant. Bryan n’était, naturellement, pas content de la tournure des événements. Cependant, sa femme a dit en plaisantant dans son histoire Instagram: “Cette date se passe très bien.”

Le “rendez-vous canard” de Bryan et Caroline survient environ un mois après avoir célébré leur 14e anniversaire de mariage. Le juge d’American Idol a précédemment déclaré qu’il avait rencontré sa femme alors qu’ils fréquentaient tous les deux la Georgia Southern University à Statesboro, en Géorgie, par PEOPLE. Bien qu’ils aient eu une relation récurrente et récurrente vers le début de leur relation, ils ont réussi à faire fonctionner les choses, car ils se sont mariés en 2006. Bryan a déclaré dans l’émission-débat Pickler & Ben annulée depuis en 2018. , “Nous sortions un peu à l’université, puis nous rompions. Et puis je serais dévastée. Nous nous remettions ensemble, nous rompions. Puis elle serait dévastée.”

“Nous avons finalement décidé que nous n’allions plus rompre”, at-il ajouté. «Et puis j’ai obtenu mon diplôme universitaire, et elle a encore deux ans, puis nous nous séparons à nouveau. C’était comme l’âge des ténèbres pour nous deux. Nous étions séparés pendant 5 ans et demi, ce qui était une sorte de bénédiction parce que je suis parti pour Nashville, a tout mis en œuvre. Elle a terminé l’université. Elle est allée et a eu une carrière. “