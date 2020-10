Suite au succès de son succès estival “One Margarita”, Luke Bryan a choisi la chanson d’amour classique de Bryan “Down to One” comme son prochain single, en sélectionnant le morceau de son album récemment sorti Born Here, Live Here, Die Here. “Down to One” a été écrit par Dallas Davidson, Justin Ebach et Kyle Fishman et est une réminiscence romantique sur une nuit entre deux amoureux.

“Nous étions à 1 heure du matin / J’écoutais une chanson de plus / Je pensais que je voulais plus qu’une soirée ici avec toi seul”, chante Bryan dans le refrain. “Jusqu’à ce dernier Bud Light dans le dos de cette demi-tonne bicolore / Mon cœur me disait qu’un baiser de plus et que j’en aurais fini / Une main dans la mienne / Un beau sourire / Je a été fait avec la fille que je veux / Tout droit tombé amoureux / Juste là cette nuit-là / En bas à un. “

La chanson évoque certains des premiers succès de Bryan, avec une production légère et teintée de country et des paroles romantiques aux influences estivales.

“En bas à un est une vraie sorte de chanson typique de ma part à laquelle vous vous attendez à travers les années”, a déclaré le juge d’American Idol dans une vidéo partageant l’histoire derrière la chanson. “La première fois que je l’ai entendu – il est écrit par un de mes chers amis Dallas Davidson, avec qui j’ai eu beaucoup de succès en tant que co-scénariste, et ça sonne juste comme un grand succès. Un gars et un fille là-bas au milieu de nulle part, profitant d’un moment romantique ensemble, et j’ai toujours l’impression que tu dois les avoir sur un album. “

Dans une interview avec Taste of Country Nights, Bryan a partagé que “Down to One” est la chanson préférée de son épouse Caroline de Born Here, Live Here, Die Here. «Elle veut toujours que je mette des chansons amusantes», dit-il. “Elle est comme,” Personne ne veut entendre un tas de trucs tristes et déprimants. Mettez du plaisir, du plaisir, du plaisir. ” Elle est toujours la championne du plaisir et de la danse. “

“One Margarita” était le troisième single de Born Here, Live Here, Die Here, après les précédents numéros 1 “Knockin ‘Boots” et “What She Wants Tonight”. “Il s’agit de grandir dans une petite ville, de basculer mon chapeau et de rendre hommage à ces gens”, a déclaré Bryan à Entertainment Tonight à propos de son nouvel album. “Je voulais avoir des chansons d’amour là-dessus. Je voulais des chansons déchirantes et des trucs émotionnels.”