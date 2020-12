Luke Bryan a célébré les vacances avec les membres de sa famille les plus proches cette année, passant Noël avec sa femme, Caroline, leurs deux fils, Bo et Tate, sa mère, LeClaire, ses nièces Jordan et Kris et son neveu Til. Vendredi, le juge d’American Idol a utilisé Instagram pour donner aux fans un aperçu de la fête de Noël de la famille, en publiant une paire de clichés du groupe dans leurs tenues les plus festives.

“Instagram vs réalité. Joyeux Noël”, a écrit Bryan sous-titré le message, qui a commencé par un cliché de la famille assise ensemble devant un arbre et souriant avant que tout le monde ne fasse ses meilleures grimaces. “J’ai besoin d’une sieste,” commenta Caroline. Cette année, les Bryans ont un nouvel ajout officiel à leurs photos de famille après que le petit ami de Jordan lui ait demandé de l’épouser plus tôt cette semaine, et à en juger par son pull de Noël, il s’intègre parfaitement.

Caroline a partagé une photo de famille séparée sur sa propre page, publiant une photo d’elle-même, de son mari et de leurs fils assis sur un canapé portant un pantalon à carreaux assorti, dans le cadre de la collaboration de Caroline et Bryan avec Jockey. Les chiens de la famille, Choc et Boss, ont également fait leur apparition. “Joyeux Noël!” Caroline a partagé. “Conforté dans nos pyjamas @jockey!”

Un jour plus tôt, elle a partagé une photo beaucoup plus franche d’elle-même, Jordan et Kris recevant une surprise de Noël à laquelle ils ne s’attendaient pas, gracieuseté de LeClaire. “Ce n’est PAS le premier cadeau de Noël auquel nous nous attendions …”, disait sa légende.

Cette photo est arrivée peu de temps avant la conclusion des Pranksmas annuels de Caroline, un événement annuel au cours duquel elle fait des farces à divers amis et membres de la famille en utilisant une combinaison d’acteur, d’accessoires et de bonnes craintes de saut à l’ancienne. Cette année, les victimes comprenaient LeClaire, Tate, l’assistant de Caroline et plus encore; Caroline a également organisé un concours de fans qui a abouti à des entrées hilarantes.

“Je suis torturé. Je suis littéralement torturé”, a déclaré Bryan à Taste of Country Nights à propos des farces de sa femme. “J’ai des cicatrices de ses farces.”

Il a également réussi à récupérer Caroline à plusieurs reprises au fil des ans, y compris un moment particulièrement mémorable à l’université.

«J’ai vaseline-d son pare-brise et la poignée de porte de sa voiture,» dit-il… «Imaginez que vous êtes en retard en classe, et que vous mettez votre main sous la poignée, et vous obtenez de la vaseline. Et puis montez dans votre voiture. Le pare-brise en Vaseline-d est un cauchemar. C’est un cauchemar. Elle a fait irruption dans mon dortoir en représailles. Ce n’était pas joli. “