Luke Combs a épousé sa femme Nicole en Floride plus tôt cette année, et bien que le joueur de 30 ans ait déjà écrit plusieurs chansons sur son autre moitié, sa dernière sortie pourrait être sa plus romantique à ce jour. “Forever After All” est sorti vendredi dans le cadre du nouvel album de Combs, What You See Ain’t Always What You Get, une réédition du deuxième album du chanteur, What You See Is What You Get, qui comprend cinq nouveaux Chansons.

“Forever After All” est la dernière chanson de l’album, une ballade country moderne classique déclarant que si la plupart des choses ne durent pas, l’amour entre le narrateur de la chanson et son partenaire le sera. “Ils disent que rien ne dure éternellement / Mais ils ne nous ont pas vus ensemble / Ou la façon dont le clair de lune danse dans vos yeux”, lit-on dans le refrain. “Et je sais qu’il y aura ce moment / Le bon Dieu appelle l’un de nous à la maison et / L’un n’aura pas l’autre à ses côtés / Mais le ciel sait que, cela ne durera pas trop longtemps / Peut-être que certaines choses dureront éternellement après tout.”

«« Forever After All »est la première chanson que j’ai écrite dans ma maison du Tennessee», a déclaré Combs à RADIO.com. “Je l’ai écrit avec Rob Williford et Drew Parker. C’est une de ces chansons que nous essayons de retenir depuis longtemps, et de ne pas jouer. Nous savions à quel point nous l’aimions et à quel point nous pensions que les gens l’aimeraient , donc je suis heureux que tout le monde ait enfin la chance de l’entendre. C’est juste une sorte de continuation de l’histoire d’amour que vous entendez dans “Beautiful Crazy” et “Better Together”. “

Le dernier single de Combs est “Better Together”, qui est apparu à l’origine sur What You See Is What You Get et est également inspiré par Nicole. Combs a écrit cette chanson avec Dan Isbell et Randy Montana il y a trois ans «dans les montagnes de Caroline du Nord».

«Nous avons commencé là-bas, les gens ont toujours adoré», a déclaré Combs. “Nous avons fini par l’enregistrer et nous sommes allés avec une production très épurée de moi et un piano et je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont cela s’est passé.”

La chanson est actuellement à la 22e place du palmarès Billboard Country Airplay, et à l’occasion probable qu’elle atteindra la première place, elle prolongera la série sans précédent de singles consécutifs de numéro 1 de Combs qui a commencé avec son premier single, “Hurricane, “qui a été publié en 2016.