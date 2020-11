Luke Combs est nominé pour l’artiste de l’année aux CMA Awards cette année pour la première fois, mais même s’il remporte cet honneur, il aura toujours une question en tête. En juillet, Garth Brooks, qui a remporté le CMA EOTY à sept reprises, a annoncé qu’il se retirerait de la considération future pour le prix, une décision qui laissera Combs perplexe.

“Je comprends [Garth’s] bouge à coup sûr », a déclaré la chanteuse de« Better Together »à Elaina Smith dans Nights With Elaina.« Mais alors je pense aussi à moi-même, quand tu es dans cette conversation [for Entertainer of the Year], J’ai cette nature compétitive, je ne veux pas seulement être le meilleur, je veux aussi battre le meilleur. Donc je ne veux pas rester à la maison et dire: ‘Eh bien, peut-être que c’était moi, mais peut-être que c’était quelqu’un d’autre.’ “

Brooks a déclaré aux médias en juillet qu’il avait décidé de se retirer de toute considération future pour EOTY après avoir vu un tweet à la suite de sa victoire en 2019 qui disait: “Hé mec, ce gars, pourquoi ne démissionne-t-il pas et laisse-t-il simplement l’animateur pour la prochaine génération?”

“100 pour cent d’accord”, a déclaré Brooks. “Donc, avec tout l’amour du monde, tout le plaisir, parce que la dernière chose que je veux faire est de sembler ingrate aux CMA et à tous ceux qui ont voté pour nous. Nous nous retirons officiellement de Entertainer of the Year. Et mon numéro est sept, vous le savez. Et nous nous sentons très chanceux avec sept. Et il est temps que quelqu’un d’autre détienne ce prix, sachez ce que ressent cet artiste. Parce qu’ils sont tous là-bas en train de casser leurs fesses. “

Lors de son discours de remerciement l’année dernière, le natif de l’Oklahoma a crié à Combs, qui était dans le public, déclarant qu’il remporterait un jour l’honneur.

“S’ils donnaient ce prix pour ce spectacle ce soir, je devrais le donner à la performance de Reba McEntire”, a-t-il déclaré. “Kelsea Ballerini, si vous voulez savoir ce qu’est un artiste, prenez une guitare et une seule voix au milieu d’une arène et rétrécissez une pièce: une performance fantastique ce soir. Luke Combs, où que vous soyez, [CMA Entertainer of the Year award] a votre nom dessus dans le futur, je peux vous le dire maintenant. “

Combs a réagi au compliment quelques minutes plus tard dans les coulisses. “Des trucs assez incroyables… Le simple fait de se tenir ici en tant que vainqueur de la CMA, sans parler d’un gagnant multiple ce soir est assez incroyable”, a-t-il déclaré via Country 102.5, faisant référence à ses deux victoires ce soir-là. «Tu sais, j’ai grandi en écoutant Garth. Je connais chaque chanson par cœur. Et pour lui, dire quelque chose comme ça est assez irréel. Et la pression est forte, je me sens comme sûr.

Cette année, Combs est nominé six fois et se produit également lors de l’émission. Il est nominé pour l’artiste de l’année aux côtés d’Eric Church, Miranda Lambert, Keith Urban et Carrie Underwood. Les CMA Awards 2020 seront diffusés le mercredi 11 novembre à 20 h HE sur ABC.