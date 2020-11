L

uke Cowan-Dickie et Anthony Watson sont de retour dans l’équipe d’Angleterre alors qu’ils se préparent pour la rencontre de la Coupe des Nations d’automne de ce week-end avec le Pays de Galles.

Eddie Jones a accueilli 35 joueurs au camp pour s’entraîner mardi, après quoi l’équipe sera réduite à 25, les joueurs restants retournant dans leurs clubs pour l’action de Premiership du week-end.

Cowan-Dickie a été absent des trois matches de l’Angleterre jusqu’à présent dans cette campagne d’automne en raison d’une blessure au genou, mais a quitté le banc pour Exeter contre les Harlequins vendredi soir.

Watson n’a pas joué depuis la victoire contre l’Italie le mois dernier, mais revient également dans l’équipe.

Deux arrières, George Furbank et Jacob Umaga, se sont blessés en jouant pour leurs clubs ce week-end et ne font pas partie du groupe.

en relation

En plus des 23 qui ont battu l’Irlande 18-7 samedi et de la paire en forme, l’Angleterre accueille Jack Willis des Wasps, Harry Williams d’Exeter, Ollie Thorley de Gloucester, Charlie Ewels de Bath, Beno Obano et Joe Cokanasiga, et Lewis Ludlam de Northampton, David Ribbans et Alex Mitchell.

Joe Marler des Harlequins est inclus, mais Joe Marchant ne l’est pas. Ils sont tous les deux restés avec l’équipe la semaine dernière, mais aucun n’était tout à fait apte à jouer.

L’Angleterre a remporté ses six derniers matches et n’a besoin que d’un seul point contre le Pays de Galles pour garantir la première place dans le groupe A de la Coupe des nations d’automne, ce qui les verrait de qualité pour une finale à Twickenham le 6 décembre, probablement contre la France.

La Coupe des Nations d’automne sera disponible en streaming sur Amazon Prime Video à partir du 13 novembre. Entrez dans l’action en vous abonnant à Amazon Prime. Il coûte 7,99 £ par mois, 79 £ par an ou essayez un essai gratuit de 30 jours.