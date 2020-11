Lumineuse, Demi Rose fait briller ses charmes dans une tenue de plage | INSTAGRAM

La belle mannequin britannique, Demi Rose, a mis en ligne les meilleures photos qu’elle a prises lors de son voyage aux Maldives, révélant progressivement celles qu’elle aimait le plus, alors elle nous a donné la suivante hier soir.

Ceci est la dernière photo placée sur votre Instagram officiel, où l’on peut voir la Britannique avec l’un de ses maillots de bain phosphorescents qui ont fait briller davantage ses charmes lors de son séjour dans ce lieu paradisiaque, où bien sûr elle a conquis les plages et a été couronnée au moins comme la reine de beauté du lieu dans le temps dans lequel il était.

La photo a rapidement dépassé les 400 mille likes, démontrant une fois de plus la grande attention qu’elle porte et cette peau de base d’adeptes conscients de tout ce qui se passe, mis à part le fait que la photo elle-même a attiré beaucoup d’attention, déjà que dedans tu peux le voir debout devant ça océan turquoise si distinctif des maldives et bien sûr la figure sculpturale du modèle volant les regards et les soupirs des internautes.

Depuis son retour à Ibiza, Demi Rose a été très concentrée sur le repos et surtout sur profiter du temps pour faire des choses utiles à l’intérieur de sa maison car après de longs kilomètres de voyage, elle pensait qu’il serait préférable d’avoir une routine saine dans laquelle méditez, faites de l’exercice et, bien sûr, assistez à des événements élégants le soir.

Malgré le fait que Demi Rose a essayé de ne pas trop sortir, il ne lui est pas possible d’éviter d’assister à ces événements qui l’invitent tant, où elle a également partagé dans ses histoires qu’elle a mangé de délicieux plats et qu’elle a également passé un excellent moment grâce à les DJ qui animent les moments avec leur musique, une des choses préférées de Rose.

La mannequin est fan de musique électronique, en effet à de nombreuses reprises elle place ce type de chanson dans ses histoires, un site où elle nous rapproche un peu plus de sa vie personnelle et où elle nous montre plus de ses aventures, puisque dans ses publications normales il suffit de placer des photos hautement produites pour d’autres choses, envoyez-les à cette section qui est la préférée des vrais fans et quel divertissement.

Demi Rose a également partagé qu’elle suivait une routine d’exercice ardue que son entraîneur personnel lui a donné, nous montrant la grande liste d’activités qu’elle doit faire, ainsi que sa motivation à le faire, car elle veut garder sa silhouette aussi bonne que possible et donc bien sûr pour continuer à partager.

Comme d’habitude, Rose suit toujours un traitement aujourd’hui, dans lequel elle cherche à rester en aussi bonne santé que possible cette fois en donnant un tour aux vitamines, nous montrant même le moment exact où elle a reçu le traitement.

Ce n’est pas la première fois que l’on peut la voir appliquer ce type de procédure en fait parfois elle fréquente un endroit spécialisé de la peau, dans lequel elles font disparaître toutes ses rides et éventuelles vergetures ou du moins elles sont remarquées le moins possible pour qu’elle peut encore être photographié.

Depuis qu’elle a commencé sa carrière de mannequin, elle s’est efforcée de rester aussi propre et soignée que possible, car elle doit continuer à se conformer au mannequinat pour les différentes marques qu’elle représente, étant l’une de ses meilleures ambassadrices et bien sûr la plus aimée de tous.

Nul doute que Demi Rose continuera à surprendre avec ses images incroyables et surtout son charisme, sa personnalité et son énergie positive qu’elle cherche à partager avec nous en travaillant, bien sûr d’abord en elle pour pouvoir le faire de la meilleure façon.