Lumineuse et belle, Ninel Conde en costume argent surpris

La belle et jolie chanteuse et actrice de théâtre, Ninel Conde, nous a surpris en portant une élégante robe argentée dans ce qui semble être un événement social très prestigieux, alors qu’elle s’habillait de cette manière pour être belle et brillante.

La belle actrice ressemblait à un mannequin professionnel à 43 ans et comme vous le savez Ninel Conde est l’une des plus célèbres et appréciées de Mexique et l’Amérique latine pour son grand charisme et sa belle figure à la fois de son visage et de son corps.

C’est un nouvelle photographie placé sur son Instagram officiel où nous pouvions la voir faire face à la caméra avec des escaliers derrière, qui ont de nombreuses bougies qui ont aidé la photo à être une combinaison de luminosité et de beauté, réussissant à rassembler plus de 26000 likes en quelques heures .

Les fans de la bombasse as3sino sont plus qu’heureux de l’observer de cette façon, ils ont donc commenté ses nombreux textes avec amour dans lesquels ils se concentrent pour lui écrire les meilleurs compliments et compliments pour essayer de se faire remarquer par elle.

Ninel n’avait besoin que de se tenir devant la caméra pour nous montrer qu’elle est totalement en forme en prenant soin de son alimentation et de son exercice pour se maintenir de la meilleure façon possible.

Il est à noter que Ninel est très peu de temps avant de se remarier, car nous savons qu’elle s’est déjà mariée à plusieurs reprises mais il semble que ce sera la bonne depuis qu’elle a reçu sa bague de fiançailles en Turquie, lors d’un élégant voyage avec son nouveau partenaire, afin que nous puissions sûrement en savoir un peu plus à ce sujet bientôt.

La belle femme a travaillé dur à la fois en tant que mannequin et en tant qu’actrice dans certaines pièces, c’est pourquoi elle a gagné le cœur de son public qui la connaissait normalement pour sa participation à la télévision, même si pour le moment elle a acquis une grande réputation grâce à leur présence sur scène, ce qui n’est pas aussi simple qu’il y paraît, car être dans un théâtre est très différent de se tenir devant les caméras, même si c’est un excellent divertissement.

La belle Ninel est considérée comme l’une des plus belles célébrités mexicaines et malgré les controverses dans lesquelles elle est impliquée, en ce moment elle parle de ce qu’elle nous a révélé à travers un communiqué, où elle dit qu’elle se retirera de la scène et show-business.

Cependant, la retraite serait temporaire, sans nous dire combien de temps il restera loin des projecteurs, ce qui a rendu un peu triste les fans de son spectacle, car ils manqueront de pouvoir aller au théâtre pour profiter de ses performances.

Elle a également été impliquée dans des rumeurs sur le procès avec son ex-mari Giovanni Medina pour la garde de leur fils, qu’ils assurent ne pas laisser voir et des commentaires négatifs envers son partenaire actuel.

Il jouait actuellement dans «Une obsuras me fait rire», la pièce qu’il devra abandonner et poursuivre ses projets personnels. Ceci est fait pour passer plus de temps avec votre famille.

Il faut dire que si vous voulez continuer après cette pause indéfinie, alors elle nous laissera avec un nouvel album musical afin que nous puissions l’attendre pendant que nous apprécions la belle voix avec laquelle elle chante. Il s’éloignera également de la télévision, se retirant de sa participation à “Venga la Alegría”.

Conde a également été critiquée pour avoir montré son amour et ses événements spéciaux aux côtés de son nouveau partenaire, l’homme d’affaires Larry Ramos, pour lequel elle a fait la une des émissions, la qualifiant de très mauvaise dans le choix de ses partenaires.

Le temps nous le dira, nous ne pouvons pas anticiper et nous devrons voir ce que c’est pour cette beauté du Spectacle.