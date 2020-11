L’épisode «L’héritière» (2×03) Le mandalorien (Jon Favreau, depuis 2019), qui a récemment été présenté en première sur Disney Plus, commence avec ce genre de visuels à couper le souffle qui laissent les fans du pays des merveilles de l’espace extra-atmosphérique ravis, tels que la série Cosmos: A. Voyage personnel (Carl Sagan, Ann Druyan et Steven Soter, 1980) et ses suites, A Spacetime Odyssey et Possible Worlds (Druyan et Soter, 2018, 2020). Bien qu’ils soient aussi imaginaires que ceux de Star Wars. Et la netteté qui a été obtenue à ce stade de la révolution technologique actuelle les rend encore plus attrayants.

En revanche, la fin du voyage qui a commencé dans “The Passenger” (2×02), avec un arrêt soudain et inattendu et un safari de monstres hostiles, est également assez spectaculaire. Et, après ça, ils nous jettent très bientôt une énigme encapuchonnée qui est résolu sans trop de retard, après un revirement alarmant, le deuxième de cette classe dangereuse après le prologue de “The Marshal” (2×01) dans la saison en cours de The Mandalorian, et une de ces scènes d’action chorégraphiées qui nous satisfait tant. Et la situation conduit à quelques révélations mandaloriennes inattendues et dans une autre brève confrontation.

Et le schéma narratif habituel se répète sans rougir une fois de plus: Din Djarin (Pedro Pascal) s’oriente et se dirige vers l’endroit où Baby Yoda est nécessaire selon un destin mystérieux, loin des chacals impériaux. En d’autres termes, ses capacités innées à utiliser la Force poussent le protagoniste à fuir avec lui et à chercher à retrouver ceux qui comprennent sa nature: le légendaire Jedi. Mais pour continuer à chaque étape de votre quête, vous devez accepter des quêtes secondaires dans de nombreux chapitres du Mandalorien en échange d’informations essentielles ou d’aide pour atteindre votre objectif.

En revanche, dans “The Heiress” on assiste à l’une des séquences les plus classiques de Star Wars: l’irruption des personnages principaux dans un navire ou une installation de l’Empire Galactique ou ce qu’il en reste ici, avec courses précipitées, manœuvres d’évitement et une multitude de tirs laser à travers ses couloirs. Presque tous les films de la série contiennent quelque chose de similaire depuis A New Hope (George Lucas, 1977), qui comprend The Empire Strikes Back (Irvin Kershner, 1980), Return of the Jedi (Richard Marquand, 1983) et les deux autres trilogies. par Rogue One (Garreth Edwards, 2016).

L’actrice californienne Bryce dallas howard (La forêt) continue d’ajouter à son programme, qui comprenait déjà six courts métrages entre 2006 et 2015 et le long documentaire Dads (2019), et Il reprend le spectacle derrière les caméras après avoir fait l’épisode “Sanctuary” (1×04). Nous l’avons vue nous raconter son expérience dans la série documentaire Galería Disney. Star Wars: The Mandalorian (Favreau, depuis 2020), lors des chapitres “Réalisation” (1×01), “Technologie” (1×04) ou “Pratique” (1×05), et peut-être y revenir si vous continuez ce making-of avec le nouvelle saison, ce qui serait le plus raisonnable.

Dans sa précédente contribution, il a donné à Din Djarin l’occasion de prendre conscience qu’il a plus de possibilités que le chemin qui a été balisé, et un autre avenir envisageable. Et quand il s’agit de «L’héritière», cela élargit sa vision de ce qu’est la philosophie de vie mandalorienne, plus diversifiée qu’il ne l’avait supposé. Et, si dans “The Marshal” on découvre qu’un personnage des romans canoniques de Star Wars a sauté dans les films et qu’un autre célèbre chasseur de primes de la saga galactique est présent dans The Mandalorian, dans ce chapitre on contemple l’arrivée d’autres amis de la série animée et l’annonce que quelqu’un d’autre viendra. Et il ne fait aucun doute que nous allons nous asseoir et voir comment.

