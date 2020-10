Les lunettes rondes de John Lennon n’étaient pas que des lunettes. Ils sont devenus un symbole pour toute une génération. Cette année le musicien aurait 80 ans, et nous le fêtons avec un hommage à ses célèbres lunettes rondes.

Eh bien, comme tout revient, au XXIe siècle on trouve le modèle Lais Ribeiro porter ce type de lunettes sur la plage.

Hilary Duff Platine et portant les lunettes de Lennon, elle est sortie avec son nouveau-né à Studio City.

Selena Gomez sortant de son cours de pilates chaud, en sueur mais avec style.

Cody simpson a choisi les célèbres lunettes rondes pour aller à l’émission télévisée «Good Morning America».

Ozzy Osbourne rend hommage à John Lennon lors d’une sortie à Birmingham.

Kendall Jenner avec un design minimaliste mais beaucoup de style, avec le classique de tous les classiques.

Niall Horan, une autre célébrité qui a choisi le style rond.

Jude Law, l’un des acteurs les plus stylés de ces dernières années, a généralement raison avec chaque look qu’il choisit. Et évidemment, il l’a fait une fois de plus avec ces lunettes.

Lady Gaga Avec ces lunettes de soleil, elles vous donnent un look féminin et convivial.

Gigi hadid Cette option est parfaite pour votre look le plus bohème!

Sofia Richie avec des lunettes rondes pour une tenue cool.

Lewis Hamilton avec des lunettes noires, beaucoup plus élégantes.

Liaison Il n’est fidèle à aucun modèle, bien qu’il ait une préférence pour les lunettes rondes.

Beck, un autre musicien qui choisit les lunettes Lennon.

Ellie Goulding avec des lunettes rondes, le nouveau must cette année.

Mitrailleuse Kelly avec une version transparente des célèbres lunettes Lennon.

Bella Hadid avec ces lunettes fantastiques dans le plus pur style de l’artiste.

Taron Egerton, un autre Britannique choisissant le chic.

Kristen Stewart est fan de lunettes de soleil rondes rétro.

Sarah Hyland complétez votre look avec des lunettes rondes !!

Orlando Bloom Essayez d’aller sous couverture avec une casquette jaune et des lunettes de soleil John Lennon.