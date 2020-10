Une fois que vous avez rejoint la famille Law & Order, il est difficile de s’échapper. Law & Order: Le showrunner de l’Unité des victimes spéciales, Warren Leight, a taquiné plus de retours possibles dans la saison 22 au-delà du retour passionnant de Christopher Meloni dans la saison 22. Leight a également confirmé que la première de la saison comportera un cas qui obligera l’équipe à accepter sa propre race. biais.

Lorsque la série reviendra, le public se retrouvera dans une ville de New York qui se sent un peu différente, alors que la série fictive se débat avec les changements réels qui ont eu lieu depuis la fin de la saison 21. La ville «peine à revenir d’une terrible pandémie et de mois de manifestations et de retombées politiques après George Floyd … une ville qui a perdu confiance dans le NYPD et le bureau du DA», a déclaré Leight à TV Insider jeudi. La première de la saison 22 se concentrera sur un assaut de Central Park qui “se transforme rapidement en une situation raciste instable, et [the unit] confronte la façon dont leurs propres préjugés raciaux affectent leur jugement. “

Dans le troisième épisode de la saison, SVU s’attaquera à la pandémie de coronavirus. Il y aura un cas de violence domestique, centré sur ce qui se passe lorsque «les gens se rapprochent de leurs points de rupture» pendant un isolement social prolongé et une quarantaine. Au cours de l’été, de nombreux rapports ont fait état d’une augmentation de la violence domestique pendant les confinements dans le monde.

La nouvelle saison comportera des retrouvailles longtemps retardées avec le détective Elliot Stabler (Meloni) et le capitaine Olivia Benson (Mariska Hargitay), 10 ans après le départ de Meloni. Leight a déclaré à TV Insider que les producteurs espéraient “ramener certains [more] Les anciens habitués cette saison, “au-delà de Meloni. La nouvelle saison mettra également en vedette Demore Barnes, qui a été promu régulier de la série et continuera à jouer le chef adjoint Christian Garland, a rapporté Deadline plus tôt ce mois-ci.

Le retour de Meloni ne se produit pas dès que les fans l’ont espéré. En août, Leight a déclaré aux fans que Meloni n’apparaîtra pas dans la première de la saison 22, car NBC retient le spin-off de Meloni Law & Order: Organized Crime jusqu’en 2021. L’épisode de SVU avec Stabler ne sera plus diffusé avant la nuit organisée Le crime fait ses débuts. Organized Crime connaît également des difficultés de croissance, le showrunner original Matt Olmstead ayant quitté le projet. Aucun nouveau showrunner n’a été défini et la production n’a pas commencé. NBC a déjà commandé 13 épisodes de l’émission.

Un autre problème qui ne sera pas abordé dans la première de la saison 22 est le cliffhanger de la saison 21. Sir Tobias Moore (star invitée Ian McShane), le producteur du film “Harvey Weinstein-esque” de l’émission accusé d’inconduite sexuelle, a subi une crise cardiaque au début de son procès. Leight a confirmé le 1er septembre que l’histoire passera au second plan pendant qu’elle couvrirait d’autres questions. “Beaucoup de choses se sont passées depuis notre fermeture, à New York et dans notre pays”, a écrit Leight. “Dans les premiers temps, notre équipe sera confrontée à de nombreuses pertes, changements et défis que nous traversons tous en ce moment.”