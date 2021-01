L’univers de “Game of Thrones” (“Game of Thrones”) continue de grandir, avec désormais une nouvelle série qui servira de préquelle.

L’adaptation de “Tales of Dunk and Egg” est déjà en développement avec le réseau HBO, selon les informations de Variety et il s’agirait d’un programme d’une heure basé sur les romans et les personnages Créé par George RR Martin.

L’histoire se déroule 90 ans avant les événements qui se déroulent dans l’histoire qui a inspiré “Game of Thrones”, “A Song of Ice and Fire” (série de romans de Martin dont “Game of Thrones”, “Clash of Kings”, «A Storm of Swords», «A Feast for Crows» et «A Dance with Dragons», déjà sortis, plus «Winds of Winter» et «Dream of Spring») et suit deux personnages Tall Ser Duncan (Dunk) et un jeune Aegon V Targaryen (oeuf).

Toujours sans noms d’écrivains ni de talents liés au projet, la source Variety a assuré que c’était une priorité pour la chaîne de poursuivre le succès que signifiait “Game of Thrones”, dont la huitième et dernière saison s’est terminée en mai 2019.

Par: El Universal