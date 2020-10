L’univers étonnant et merveilleux créé par le Dr Seuss est sur le point d’entrer dans une nouvelle étape. Et il a été récemment annoncé que le producteur de JJ Abrams lui-même, Bad Robot, réalisera une série d’adaptations de l’œuvre de l’écrivain américain estimé.

Les histoires du Dr Seuss font partie de l’imaginaire collectif, en particulier de ces générations de pays où les livres de l’auteur atteignent. Ses personnages bizarres et surprenants, ses rimes accrocheuses et pleines d’esprit et son incursion dans des thèmes vivants et transcendants, ont captivé un large public. C’est pourquoi l’univers de l’écrivain continue d’attirer l’attention.

La bonne nouvelle est que Bad Robot a déjà un plan pour adapter l’univers du Dr Seuss au grand écran. Il débutera par trois films d’animation, pour se concentrer plus tard sur d’autres des nombreux livres de l’auteur né à Springfield, Massachusetts, le 2 mars 1904.

Les films à venir aux mains de Bad Robot

La société de production de JJ Abrams travaille sur trois titres: une nouvelle version de Le chat dans le chapeau, dont la première est prévue pour 2024. Chose un et chose deux, qui sortira en salles en 2026, et Oh jusqu’où iras-tu, basé sur les derniers travaux publiés par le Dr Seuss, pour 2027.

Comme on peut le voir, ces bandes sont basées sur des œuvres qui encadrent son œuvre littéraire. Autrement dit, ce sont des titres du début et de la fin de sa carrière. Une carrière qui se démarque par l’intelligence et l’ingéniosité avec lesquelles elle aborde les enjeux qui lui importent, ainsi que par ses personnages surprenants qui ne seront pas étrangers aux enfants ou aux adultes.

Le monde extraordinaire du Dr Seuss

Les dirigeants de la société de production savent qu’ils ont entre les mains un matériel fantastique et que les possibilités de surprendre le public sont nombreuses. bien l’univers Dr.Seuss a son propre cachet qui se distingue immédiatement. Ceci est reconnu par Susan Bradt, présidente de Dr. Seuss Enterprises:

Notre objectif serait de refléter la manière [el Dr. Seuss] fait son portfolio de livres. Les palettes de couleurs sont différentes, l’architecture est différente, mais vous les regardez et vous dites: «C’est un livre du Dr Seuss». Si nous traduisons correctement les caractères [del Dr. Seuss] et leurs messages, chacun créant une histoire différente, mais toujours l’ADN de Seuss. C’est ce que nous allons essayer de faire.

De son côté, Warner Bros.Animation Group sait bien qu’il fait face à un univers merveilleux plein de possibilités:

Seuss construit des mondes. Il y a tellement de questions que cela soulève que nous pouvons lire et relire ces histoires. Cela a été passionnant pour nous de penser à la construction du monde et non à une seule histoire … Pour la première fois, nous ne faisons pas un seul film pour un livre. Construisons une franchise au-delà de l’histoire initiale de ces livres et découvrons ce qui se passe ensuite. J’appelle cela étirer le tissu. Jusqu’où pouvez-vous aller, pour creuser un peu plus avec nos personnages.

Plus jamais une adaptation en direct

Comme nous le savons, les travaux du Dr Seuss ont été adaptés à plusieurs reprises. Audrey Geisel, veuve de Theodor Seuss Geisel (Dr. Seuss), a approuvé une version live-action de How the Grinch Stole Christmas!; avec Jim Carrey, sorti en 2000. Geisel a également permis la création de comédies musicales pour Broadway. L’un appelé Seussical, basé sur Horton Hears Who!, Et une version de How The Grinch Stole Christmas!.

En 2003, The Cat in the Hat a été porté au grand écran avec Mike Myers, cependant, le résultat n’aimait pas la veuve et disait que une adaptation de n’importe quel titre de son mari avec de vrais acteurs ne serait pas refaite. Même la suite de ce film, The Cat in the Hat Comes Again, a été annulée.

Bien qu’il n’y ait plus de films d’action réelle basés sur les travaux du Dr Seuss, la vérité est que les films d’animation ont été et avec d’excellents résultats. L’un d’eux est Horton écoute Who de 2008, et The Lorax, de 2012, par Universal Studios et Illumination Entertainment.

Donc, une nouvelle étape pour l’univers du Dr. Seuss se profile, et apparemment avec une production et un équipement de haute qualité. Parmi les responsables de ce projet figurent, outre JJ Abrams via sa société de production Bad Robot, Erica Rivinoja, qui travaillait auparavant à South Park. Aussi Art Hernandez, qui a collaboré à Tinker Bell. Ces deux derniers sont en charge du premier film de la nouvelle scène de l’univers bien-aimé de Seuss que, comme prévu, nous commencerons à profiter en 2024.

