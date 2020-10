Après la contagion de sa belle-fille Charito et des spéculations sur sa santé, Lupita D’Alessio est réapparue sur son compte Instagram pour nier qu’elle est infectée par le COVID-19.

“Que Dieu vous bénisse en ce nouveau matin … juste pour vous dire que je vais bien”, a déclaré l’interprète de Déménagements dans une vidéo mise en ligne ce dimanche matin sur son compte Instagram, d’où elle était absente depuis plusieurs jours.

«Je reconnais que c’était aussi irresponsable de ma part d’être allé dîner parce que je ne suis plus une enfant, je suis également responsable de mes propres actes. Dieu merci, je n’ai pas de COVID, je suis heureusement en bonne santé », a-t-il expliqué.

Selon Lupita, elle n’est sortie que pour saluer ses disciples et leur souhaiter un excellent début de semaine. «Et bien sûr tu me manques beaucoup, j’espère te voir bientôt, pas en ce moment, je me prépare à autre chose, surtout, d’abord en cherchant le royaume de Dieu et sa justice, mais aussi en faisant d’autres choses. Merci pour vos commentaires, les bons et les mauvais.

D’Alessio a insisté sur le fait qu’il voulait seulement réapparaître sur le réseau pour que ses abonnés puissent le voir et l’entendre et ainsi démolir les versions sur sa santé.

«Nous allons bien et prions pour ma belle-fille Charito et pour tous ceux qui ont ce COVID-19. Je vous envoie des bénédictions et un excellent début de semaine ».

Il y a six jours, l’interprète avait averti ses fans qu’elle ne serait pas active sur son réseau.

«Chers amis, je devrai m’absenter quelques jours, mais je reviendrai plus fort en esprit et en vérité, je vous aime. Dieu est amour et puissions-nous avoir un début de semaine béni. Continuons toujours à prier, Dieu avec nous. De beaux rêves », était son message.