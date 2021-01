Exclusif

Joe Biden et Kamala HarrisLa playlist d’inauguration prend le rappeur de Brooklyn Kota l’amisa carrière vers de nouveaux sommets … et il remercie également Lupita Nyong’o.

Le camp de Kota the Friend raconte à TMZ … que le rappeur indépendant a été aveuglé lorsque son morceau, “Lupita’s Interlude”, était la première chanson de la playlist officielle d’inauguration, et maintenant il récolte les bénéfices d’un cri présidentiel.

Depuis que Kota a été inclus dans la liste de lecture de 46 chansons aux côtés de Kendrick Lamar, Led Zeppelin et Stevie Wonder, sa collaboration avec Lupita a connu un énorme pic d’auditeurs sur Spotify et Apple Music, avec des flux augmentant de plus de 90% à 2,5 millions au total.

Pas mal pour une chanson de Kota qui ne présente même pas sa voix … c’est juste 1 minute de Lupita récitant un poème oral sur des choses qui signifient tout pour elle. Le morceau est l’interlude de l’album 2020 de Kota, «Everything».

Les représentants de Kota disent qu’il reçoit également beaucoup de regards sur les réseaux sociaux … plus de 10000 nouveaux abonnés Instagram, plus de 11000 nouveaux likes sur sa page Facebook et plus de 13500 nouveaux abonnés sur Spotify.

Hé, ça aide d’avoir un ticket avec 81 millions de votes de ton côté.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Kota the Friend dit à TMZ … Les paroles émouvantes de Lupita ont dû être la force motrice pour faire entrer la chanson sur la playlist, et il espère que la nature curative de leur travail pourra aider le pays à guérir.