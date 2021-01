je

Il est courageux de la part de Barack Obama d’avoir choisi Lustre comme l’un de ses livres préférés de l’année dernière. Le premier roman de Raven Leilani, sorti en 2020 aux États-Unis, est une lecture explicite à plein régime, mettant en vedette le sadomasochisme et la masturbation.

Lorsque nous rencontrons la narratrice, Edie, 23 ans, elle fait l’amour au téléphone dans son bureau à aire ouverte avec un homme marié qu’elle a rencontré sur une application. Aucun détail n’est épargné dans les descriptions du sexe; il y a des nuances de la plainte de Philip Roth Portnoy, racontée du point de vue d’une femme afro-américaine.

Edie n’a pas de honte, de beaux seins et un salaire très bas, mais aussi du mal à se faire des amis car elle parle trop explicitement de ses ovaires. La lecture de ses descriptions intimes des fonctions corporelles, à la fois pendant les rapports sexuels et lorsqu’elle écrit sur son IBS, semble presque voyeuriste.

Le style confessionnel de Leilani est désarmant et drôle, et a valu au livre des éloges généralisés. En plus de l’ancien président des États-Unis, ses fans incluent Zadie Smith, qui a enseigné l’écriture créative à Leilani et a qualifié ce livre de “exigeant, hilarant et mortel”.

L’idée maîtresse de l’intrigue est une histoire intemporelle d’adultère. Edie craque pour Eric, un homme marié d’une quarantaine d’années qui la courtise en corrigeant sa grammaire et qui n’a jamais couché avec une femme noire auparavant. La torsion vient quand Edie finit par se lier d’amitié avec la femme d’Eric, Rebecca et emménager avec la famille dans la banlieue. Rebecca et Eric ont une fille adoptive appelée Akila, qui est la seule fille noire du quartier, et Edie dit qu’elle se considère comme le «fidèle guide des esprits noirs» de l’adolescente.

Lustre coche beaucoup de cases de tendance de l’édition – couvrant l’expérience d’une femme afro-américaine millénaire – mais il serait simpliste de dire que cela le définit.

Ce qui fait son succès, c’est la façon dont Edie passe au plus vite dans ses observations, vous faisant à la fois rire et sympathiser avec elle. Elle est parfaitement consciente de la façon dont sa couleur de peau affecte sa vie. Elle travaille dans l’édition – ce qui semble pointu, étant donné la mesure dans laquelle le mouvement BLM s’est concentré sur la blancheur de l’industrie l’année dernière.

Edie est délibérément hostile à l’autre fille noire du bureau, elle dit qu’ils “voient la faim l’un de l’autre”. Elle trouve son propre travail – vérifier les livres pour enfants – ennuyeux et n’a pas d’amis au travail ou ailleurs.

Leilani écrit au présent, ce qui renforce le sentiment qu’Edie n’a pas encore traité son passé. Elle remplit les blancs là où elle en a besoin – sa mère était une alcoolique qui «a trouvé Jésus et s’est purifiée», obsédée par son poids et s’est suicidée, son père était un ancien officier de marine qui prétendait être religieux et trompait sa mère dormir avec d’autres femmes dans la maison familiale. Edie a eu un avortement à 16 ans et fait semblant de s’en moquer, disant qu’elle «se souvient de ça avec tendresse» mais elle le mentionne tellement que vous vous demandez à quel point elle est à l’aise avec ça.

Les miroirs sont très présents. Edie dit que leur présence peut compliquer les choses – elle essaie de se convaincre qu’elle est un «être humain normal» jusqu’à ce qu’elle les voie. Elle trouve la paix en peignant mais, de manière révélatrice, ne peut pas faire d’autoportrait.

La relation la plus intrigante n’est pas entre Edie et Eric mais Edie et sa femme Rebecca, pathologiste mortuaire. Rebecca est beaucoup plus complexe que votre femme moyenne lésée. Elle est plus intéressante que cela – souffler le chaud et le froid avec Edie, être cruellement coupante mais la réchauffer en même temps parce qu’elle voit à quel point Edie est vulnérable.

Il y a un penchant surréaliste dans le roman. Vous vous demandez si Rebecca aurait vraiment laissé Edie entrer dans la maison et partagé sa vie (et son mari) avec elle, mais c’est écrit de manière si engageante que le réalisme n’a pas l’impression que cela compte. Même si certaines parties de l’intrigue ne semblent pas vraies, les expériences qu’elle décrit le font, dans toute leur complexité psychologique. Bien que l’histoire soit fictive, elle est informée par la propre expérience de Leilani. Quand elle était au lycée, sa mère a étudié la science mortuaire et a continué à travailler dans une morgue, ce qui a effrayé Leilani.

Leilani n’est qu’un peu plus âgée qu’Edie – elle a 30 ans – mais si cette histoire est quelque chose à raconter, elle a une belle carrière devant elle. Je suis impatient de voir ce qu’elle écrit ensuite.

Lustre par Raven Leilani (Pan Macmillan, 14,99 £)