Le fait d’occuper le poste de président des États-Unis, selon ce que nous supposons que peu nous assurent de ce qui nous vient d’Hollywood, fait de l’un “le leader du monde libre”, avec une grande puissance sur l’une des grandes puissances économiques et militaires de la planète. . Ceci, bien sûr, vous met à l’honneur, et l’intérêt est partagé par les cinéastes, qui en font des longs métrages. Mais, si on assaisonne cette affaire avec la personnalité très particulière d’un gars comme Donald Trump, ils viennent documentaires comme Michael Moore dans TrumpLand (2016), Fahrenheit 11/9 (Moore, 2018), Donald Trump est-il fou? ou Trump dans les tweets (Dan Partland, Emeka Onono, 2020).

Ces deux derniers films ont récemment été diffusés sur Movistar Plus pour les prochaines élections présidentielles aux États-Unis, qui affronteront le républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden. Et il ne semble pas inapproprié de vérifier s’ils aident dans le débat sur le candidat controversé. Le réalisateur du premier, son compatriote Dan Partland, est responsable des épisodes d’Intervention (Sam Mettler et Rob Sharenow, depuis 2007), une émission de télé-réalité sur les interventions auprès des toxicomanes, et de la minisérie American Race (2017), sur le racisme américain. et The American Style (2019), sur la manière dont la culture se reflète dans le climat sociopolitique du pays.

Parc Bronson

Le gros problème de Donald Trump est-il fou? est que deux des psychiatres interrogés sont des psychanalystes et le troisième assure que Sigmund Freud, Erich Fromm ou Carl Gustav Jung “a de nombreux aspects importants et positifs et a contribué à faire progresser la profession”, alors il utilise également leurs indications fausses et inutiles et contre-productif, comme un autre psychologue qui les rejoindra plus tard. Oui on ne peut pas faire confiance à ce qu’ils disent parce que la psychanalyse est une pseudoscience. Et pas seulement cela mais, en plus, ils ne se conforment pas à l’une des exigences de la pratique psychiatrique qu’ils mentionnent explicitement, en la rejetant, pour tirer des conclusions sur Donald Trump: l’examiner en personne.

“Nous sommes considérés comme non éthiques pour avoir parlé et averti les gens lorsque je pose cette question: qui ferait mieux de laisser l’histoire, ceux qui ont parlé pendant que Trump s’est levé ou ceux qui ont gardé le silence?” John Gartner lui-même. La réponse est que leurs bonnes intentions ne justifient pas une faute professionnelle pseudo-scientifique. Et tout cela est vraiment dommage par la section dans laquelle l’écrivain sportif Rick Reilly nous parle de la tricherie systématique que Donald Trump fait jouer au golf, ce qui est très intéressant, ainsi que de celles des Américains qui votent pour lui, des comparaisons avec d’autres dirigeants autoritaires présents et passés et diverses considérations Stratégies.

En ce qui concerne l’anglais Emeka Onono, il a déjà enregistré des chapitres de certains programmes de société pour la BBC, et le long Coming Here Soon: Japan, Fall of the Rising Sun (2012), sur la manière dont la crise économique a affecté la jeunesse japonaise. , et An Idiot’s Guide to Politics (2015), sur la déconnexion de la jeunesse britannique de la politique parlementaire. Et, dans le moyen métrage Trump dans les tweets, explique comment celui-ci a utilisé son compte Twitter depuis sa création, et expose que les pires tics que nous ayons tous vus dans son comportement depuis qu’il s’est présenté aux élections présidentielles de 2016 étaient déjà là, à partir du moment où il s’est consacré à dicter le contenu et à prendre les rênes.

Anthony Scaramucci | Parc Bronson

Si Dan Partland opte pour quelque chose d’aussi raisonnablement typique que de mélanger ses interviews avec différentes personnes sélectionnées et des images d’archives dans Est-ce que Donald Trump est fou?, Sa collègue Emeka Onono fait de même mais avec l’avantage incontestable d’un rythme plus vivant et presque rythmé, comme s’il claquait des doigts pendant que la séquence passait. Mais il ne contient pas l’animation colorée classique que l’autre documentaire utilise, mais plutôt une mise en page standard basée sur Twitter pour les tweets, les bannières, les soumissions individuelles et les transitions, c.-à-d. un aspect efficace pour communiquer rapidement et sans nous distraire avec sa proposition esthétique mais pas très artistique, moulée sans trop de créativité.

Les deux documentaires partagent le même interlocuteur: le consultant politique Anthony Scaramucci, qui n’a duré que onze jours en tant que directeur de la communication de Donald Trump pendant ce que nous espérons être son seul mandat. Ce qu’ils ne partagent pas, c’est l’inventivité cinématographique d’une part ou la dignité comme travail de thèse de l’autre: le style de Donald Trump est-il fou? Il s’avère plus appétissant que le médiocre Trump dans les tweets, mais ce dernier obéit à la règle de la rigueur informative tandis que l’autre tombe dans les griffes de la pseudoscience et, bien sûr, ne sert pas du tout à répondre à la question qui lui donne son nom. sur la santé mentale douteuse du président des États-Unis.

