Microsoft a connu une forte croissance dans Microsoft Teams au début de la pandémie, et elle n’a cessé de s’accélérer au cours des six derniers mois. Lors d’un appel aux investisseurs aujourd’hui, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a révélé que Microsoft Teams comptait désormais 115 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Cela représente une augmentation de plus de 50% par rapport aux 75 millions que Microsoft a signalés il y a près de six mois.

Cependant, il est difficile de comparer les chiffres de Microsoft à ceux de ses rivaux. Zoom et Google signalent tous deux les participants actifs quotidiennement, ce qui signifie qu’un seul utilisateur peut être compté plusieurs fois lors de différentes réunions au cours d’une journée. Google a révélé qu’il comptait 100 millions de participants actifs quotidiens plus tôt cette année et Zoom a déclaré qu’il comptait 300 millions de participants actifs quotidiens. Slack a également connu une certaine croissance plus tôt cette année.

Microsoft n’a cessé d’améliorer ses équipes tout au long de la pandémie. Un nouveau mode Ensemble a été spécialement conçu pour les réunions à l’ère de la pandémie, permettant aux participants de s’asseoir virtuellement les uns à côté des autres. La NBA a utilisé la fonction Équipes pour les matchs de basket-ball au cours de l’été.

Microsoft a également ouvert les portes de Teams aux applications tierces, mis le service à la disposition des consommateurs et promis des fonctionnalités telles que des salles de sous-commission d’ici la fin de l’année. Nadella a également révélé aujourd’hui que LinkedIn compte désormais 722 millions d’utilisateurs. LinkedIn a progressivement augmenté et augmenté les revenus de Microsoft depuis que la société a acquis le réseau social pour 26 milliards de dollars en 2016.