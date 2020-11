R

des chefs religieux ont lancé une contestation judiciaire contre la décision de fermer des églises pour le culte public lors du deuxième verrouillage.

Plus de 100 sollicitent un contrôle judiciaire de la décision du gouvernement d’interdire aux gens d’adorer ensemble en Angleterre.

Ils contestent également l’interdiction similaire du gouvernement gallois lors de son pare-feu de 17 jours qui s’est terminé plus tôt ce mois-ci.

Les dirigeants de l’Église affirment que les restrictions au culte public enfreignent l’article 9 de la loi sur les droits de l’homme sur la liberté d’exprimer des croyances religieuses.

Les ministres n’ont pas réussi à déterminer dans quelle mesure laisser les églises ouvertes au culte collectif public risquerait de contribuer à la propagation du Covid-19, suggèrent-ils également.

Le pasteur Ade Omooba, qui dirige la contestation judiciaire des dirigeants de l’église, a déclaré: «Nous n’avons plus d’autre alternative que de poursuivre un examen judiciaire sur cette question cruciale et à ce moment important pour la liberté de culte dans l’église dans ce pays.

«Nous appelons le gouvernement à reconnaître l’importance vitale du ministère de l’Église et le principe de l’autonomie de l’Église par rapport à l’État.»

L’action en justice fait suite à l’introduction du deuxième verrouillage le 5 novembre, qui empêche les gens de se rassembler pour le culte public.

Les églises peuvent encore organiser des funérailles, diffuser des actes de culte et faciliter la prière individuelle.

Avant le deuxième verrouillage, plus de 1500 dirigeants d’églises ont signé une lettre ouverte exhortant le Premier ministre Boris Johnson à ne pas fermer les églises pour le culte public.

L’évêque Michael Nazir-Ali, ancien évêque de Rochester, a déclaré: «Les dirigeants de l’Église reconnaissent la gravité de cette pandémie et que le gouvernement doit prendre les meilleurs avis scientifiques sur les mesures nécessaires pour empêcher la propagation du virus, en particulier aux groupes vulnérables.

«Cette tâche doit être tenue en tension avec les anciennes libertés de l’Église qui ont été gagnées par une lutte acharnée au cours de notre histoire.

«Ces libertés incluent la liberté de croyance, d’expression et de culte.

«Le principe de la liberté de culte doit être maintenu et les églises ont veillé à maintenir la sécurité dans les bâtiments et parmi les fidèles.

«Il y a un malaise généralisé parmi de nombreux dirigeants d’églises à propos du manque de preuves et de consultation concernant l’interdiction du culte collectif.

«Les dirigeants de l’Église considèrent le culte collectif, non comme un supplément facultatif, mais comme un élément vital pour la santé mentale et spirituelle des croyants, en particulier pour les personnes seules et vulnérables.»

Le Dr Gavin Ashenden, ancien aumônier honoraire de la Reine, a ajouté: «Le contexte dans lequel la fermeture unilatérale des églises et la suppression du droit de culte selon la conscience le dictent reflète l’histoire des 1000 dernières années de notre nation.

«Cette période a été ponctuée par les tentatives du gouvernement pour contrôler, restreindre et interdire les actions des fidèles chrétiens.

«De l’assassinat de l’archevêque de Cantorbéry en 1170 à l’exécution des dissidents protestants et catholiques au XVIe siècle, les chrétiens se sont battus et sont morts pour le droit d’adorer et d’ordonner leurs affaires spirituelles et civiques selon leur conscience.»

Une porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le gouvernement ne prend pas à la légère l’imposition de nouvelles restrictions, mais cette action est vitale pour lutter contre la propagation du virus.

«Les lieux de culte apportent beaucoup de réconfort et de réconfort aux gens, surtout pendant cette période difficile.

«C’est pourquoi ils restent ouverts pendant cette période de nouvelles restrictions pour la prière privée et d’autres fonctions vitales comme les funérailles.

«Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les hauts responsables religieux et le groupe de travail sur les lieux de culte, comme nous l’avons fait tout au long de la pandémie.»