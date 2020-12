À travers les images de l’âme (Pete Docter et Kemp Powers, 2020), le nouveau film Pixar présenté en première sur Disney Plus, il y a plus d’oeufs de Pâques qu’il n’y paraît. D’après le numéro de la classe de conception graphique et d’animation de personnages, A113, à CalArts, où des cinéastes Pixar tels que John Lasseter, Brad Bird ou Pete Docter lui-même ont étudié; passer en revue le code alarmant des matières dangereuses dans Monsters SA (Docter, Lee Unkrich et David Silverman, 2001), 23-19 ans, dans une voiture de métro de New York; dans la chambre d’hôpital où Joe Gardner (Jamie Foxx) est admis, le P742, comme le début de la direction que le oublieux Dory a répétée dans Finding Nemo (Andrew Stanton et Unkrich, 2003): «P. Sherman, 42 Wallaby Way, Sydney ».

Luxo Jr., la lampe bien connue des titres Pixar, est sorti d’un court métrage éponyme et plusieurs fois primé de John Lasseter en 1986

Ou le nom de feu Joe Ranft, co-auteur de l’histoire de La Belle et la Bête (Gary Trousdale et Kirk Wise, 1991), Le Roi Lion (Roger Allers et Rob Minkoff, 1994), Toy Story (Lasseter, 1995) ou Bugs : A Miniature Adventure (Lasseter & Stanton, 1998) et scénariste Cars (Lasseter, 2006), parmi 22 labels mentors (Tina Fey) Et une affiche de la startup Brang, qui entraîne la famille de Riley Andersen à San Francisco dans Inside Out (Docter et Ronaldo Del Carmen, 2015). Ainsi que le camion du restaurant Pizza Planet, un classique des œufs de Pâques de Pixar qui ne pouvait pas manquer dans Soul. ET la lampe iconique que l’on voit dans les titres des studios d’animation. Et aussi la balle colorée dont il est amoureux dans le court métrage fondateur dont il est issu.

Pixar

Luxo Jr. et son bal dans le monde spirituel de ‘Soul’

Une nouvelle âme obtient son étincelle en regardant Luxo Jr. dans le Hall of Everything, et 22 a sa balle sous la figure d’un cheval dans sa boîte violette.

Luxo Jr. (Lasseter, 1986) a été nominé aux Oscars et a remporté plusieurs prix internationaux. Dans celui-ci, une grande lampe regarde un mineur jouer avec une boule jaune qui a une bande bleue et une étoile rouge. Et la plus jeune saute dessus à plusieurs reprises et finit par la pousser. Le gros le gronde, mais trouve bientôt une balle encore plus grosse avec laquelle jouer. C’est pourquoi il répète les sauts sur la lettre i de Pixar dans les titres de ses films et la remplace. Et, dans Soul, une nouvelle âme obtient son étincelle en regardant la petite lampe dans la salle de tout. Et nous avons découvert le bal heureux dans la boîte violette de 22 dans le monde spirituel, servant de support précaire à la base de la figure d’un cheval. Parce qu’il y a de petits détails sur Pixar qui nous font sourire.

Pixar

L’article A Luxo Jr., l’emblématique lampe Pixar, peut également être vu dans «Soul» a été publié dans Hypertext.