Le géant des biens uxury LVMH a finalisé le rachat de Tiffany & Co et annoncé de nouvelles nominations chez le bijoutier américain.

La mise à jour intervient plus d’un an après le premier dévoilement de l’accord proposé. Bernard Arnault, président de LVMH, a déclaré aujourd’hui que Tiffany, connue pour ses bagues de fiançailles, est une «marque iconique».

Arnault a ajouté: «Nous sommes optimistes quant à la capacité de Tiffany à accélérer sa croissance, à innover et à rester à l’avant-garde des réalisations et des souvenirs les plus chers de nos clients exigeants.

LVMH, derrière des marques telles que Louis Vuitton et Fendi, a d’abord accepté d’acheter Tiffany pour 135 dollars par action en novembre 2019. Cependant, l’accord a été soumis à un certain nombre d’obstacles, notamment la crise des coronavirus qui nuit au secteur de la vente au détail de luxe et des retards.

Les sociétés avaient été bloquées dans des litiges juridiques, mais ont déclaré en octobre qu’elles avaient accepté de régler leur litige en cours et que Tiffany serait acquise pour 131,5 £ par action en espèces. Cela signifiait une remise de 425 millions de dollars pour LVMH.

Parallèlement à la clôture de la transaction, LVMH a annoncé aujourd’hui plusieurs nominations à la direction de Tiffany.

Anthony Ledru, ancien vice-président exécutif, activités commerciales mondiales chez Louis Vuitton, et ancien vice-président principal pour l’Amérique du Nord chez Tiffany, devient directeur de Tiffany, avec effet immédiat.

Alessandro Bogliolo, l’actuel PDG de Tiffany, a accepté de rester avec la société pour faciliter la transition jusqu’au 22 janvier, après quoi il quittera l’entreprise.

Bogliolo a déclaré: «Je suis convaincu que Tiffany prospérera sous la direction de LVMH. J’ai hâte d’assurer une transition harmonieuse vers Anthony et son équipe et je lui souhaite, ainsi qu’à toute la communauté Tiffany, un succès continu dans les années à venir.

Entre autres changements, le PDG de Louis Vuitton, Michael Burke, devient président de Tiffany.

Alexandre Arnault, ancien directeur général de la société de bagages Rimowa, devient vice-président exécutif, produits et communications de Tiffany.