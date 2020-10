Exclusif

À l’approche du jour du scrutin, beaucoup de gens chercheront des moyens de se rendre à leurs bureaux de vote, où Lyft entre en jeu … avec une aide majeure pour des milliers d’électeurs.

Un représentant de la société de covoiturage. dit à TMZ … leur équipe a déjà aidé à mobiliser près de 30 000 personnes avec un plan de transport le 3 novembre. Ils aident également les électeurs à s’assurer qu’ils sont inscrits.

Il reste 10 jours avant les élections. Ce n’est pas assez de temps pour faire pousser un avocat, mais il reste encore beaucoup de temps pour planifier votre course pour voter. Le jour du scrutin, bénéficiez de 50% de réduction sur votre trajet pour vous rendre aux urnes, jusqu’à 10 $, avec le code 2020VOTE. Termes en bio. pic.twitter.com/sPhKck4ly3 – Lyft (@lyft) 24 octobre 2020 @lyft

Cela peut ressembler à de petites pommes de terre, mais comme chaque vote compte dans cette élection, c’est en fait un gros problème. Lyft affirme avoir atteint cet objectif via son centre d’accès au vote, ainsi que d’innombrables partenariats dans le cadre d’une campagne globale pour obtenir le vote.

Lyft propose également des offres intéressantes le jour du scrutin pour les personnes qui ont besoin d’un ascenseur pour se rendre au bureau de vote.

🚨Nous offrons des trajets GRATUITS à Lyft pour se rendre aux urnes dans les zones supprimées par les électeurs de FL, GA, SC et MS. En 2016, plus de 15 millions d’électeurs éligibles ne se sont pas rendus aux urnes en partie parce qu’ils manquaient de moyens de transport. Mais nous avons besoin de votre aide! Veuillez faire un don & RT🙏https: //t.co/qe86mUJAhg – Vote Plus 1 (@ Plus1_Vote) 25 octobre 2020 @ Plus1_Vote

Ce sera moins cher que d’habitude d’utiliser Lyft ce jour-là – et cela pourrait être gratuit, selon votre situation. Lyft dit qu’il offre 50% de réduction sur un trajet avec une réduction maximale de 10 $, aller simple. Le code pour obtenir la réduction est 2020VOTE.

Pour les gens des communautés mal desservies, ils auront l’occasion de faire un tour sur la maison.

Le manque d’accès aux transports ne devrait empêcher personne de voter. @letsfreeamerica et @Lyft aident les personnes autrefois incarcérées en offrant des trajets à prix réduit pour se rendre aux urnes pour aider à s’assurer que le transport ne constitue pas un obstacle au vote. #lyftup pic.twitter.com/65QdRfXqiD – John Legend (@johnlegend) 28 octobre 2020 @johnlegend

Lyft s’associe à des organisations comme Nike, More Than a Vote, Vote.org, Black Women’s Roundtable, Sony Music Group, Plus 1 Vote … et même John legend, qui se concentre sur le transport des personnes anciennement incarcérées qui ont le droit de voter.

Un effort herculéen, vraiment … mais c’est maintenant ou jamais, non?