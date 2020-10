Amsterdam, une ville où les vélos sont plus nombreux que les habitants et où environ la moitié de tous les déplacements se font sur deux roues, peut sembler un choix étrange d’emplacement pour lancer une nouvelle marque de voiture, mais Lynk & Co n’est pas votre entreprise automobile typique. Créé par Geely et Volvo, Lynk & Co tente de faire les choses différemment. Premièrement, en mettant l’accent sur le partage de véhicules plutôt que sur la propriété individuelle, et deuxièmement, en attirant des clients potentiels via ses propres «clubs» sociaux. Le premier club est maintenant ouvert dans un bâtiment historique du centre d’Amsterdam, six mois avant que la première voiture connectée de Lynk & Co – le 01 SUV compact hybride ou hybride rechargeable – ne commence à être expédiée dans toute l’Europe.

Le club d’Amsterdam, comme on l’appelle, est plus un lieu de rencontre social qu’un showroom. C’est un lieu conçu pour attirer des gens qui, comme le PDG de Lynk & Co, Alain Visser, pensent que la possession d’une voiture est dépassée et que l’immobilier dédié aux véhicules au ralenti garés dans les rues de la ville et à l’intérieur des garages tentaculaires devrait être récupéré pour les résidents. Ici, vous pouvez vous inscrire pour rejoindre la cause et même consulter le 01, qui est discrètement placé à l’écart de l’entrée principale du club. Ce ne sont pas des salles d’exposition, mais des espaces sociaux, destinés à présenter au moins deux événements par semaine pour inciter les gens à revenir. Celles-ci vont des sets de DJ locaux à des baskets exclusives, des projections de films, des cliniques de cuisine et des ateliers de fabrication de bijoux, pour ne citer que quelques exemples de ce à quoi vous attendre.

Un petit tour de l’Amsterdam Club.

Malheureusement, le moment de l’ouverture du premier club de Lynk & Co ne pourrait pas être pire car il se trouve au milieu d’une pandémie mondiale qui fait de nouveau un bond en Europe (et à Amsterdam, en particulier). Pour réussir, l’entreprise doit attirer suffisamment de personnes prêtes à payer pour ses voitures partageables et d’autres qui cherchent à les louer. Mais avec le tourisme en baisse et les habitants hésitants à se rapprocher trop des étrangers, l’efficacité d’un espace destiné à attirer de grandes foules est limitée, même si l’idée est prometteuse.

Un nouveau type d’entreprise automobile

La capitale néerlandaise a été choisie par Lynk & Co, basée en Suède, en raison de sa culture anti-voiture et pro-environnement. «Si nous voulons faire une vraie déclaration sur le fait que nous ne sommes pas une marque de voiture traditionnelle, alors allons à la ville que vous pourriez dire déteste les voitures», dit Visser dans une interview avec The Verge.

Le PDG de Lynk & Co, Alain Visser, a l’air très détendu à l’intérieur du club d’Amsterdam. Tous les articles sont en vente, y compris le sectionnel. Photo: Lynk & Co La honte d’un père est un puissant facteur de motivation

Visser est un vétéran de l’industrie automobile avec un pedigree Ford, General Motors et Volvo. Il est énergique et rapide avec le sourire, même après deux jours entiers à évangéliser la mission de Lynk & Co auprès des urbanistes, des partenaires et des journalistes. Et il semble vraiment motivé à changer une industrie qu’il soutient depuis longtemps. Comment puis-je dire ça? Parce que la honte d’un père est un puissant facteur de motivation.

Comme le raconte Visser, son épiphanie est survenue il y a cinq ans quand on a demandé à ses deux fils «très écologiques et très responsables» s’ils étaient fiers de ce que leur père avait accompli dans une carrière automobile qui s’étendait sur trois décennies. «Mais vous avez vendu des voitures», ont-ils dit de manière accusatrice, selon Visser. C’est alors qu’il a décidé de se retirer et de faire quelque chose de totalement différent.

Au lieu de quitter l’industrie, Visser a trouvé son opportunité de rédemption dans Lynk & Co. “Wow, j’ai pensé”, dit Visser, “je peux prendre ma frustration et construire la durabilité de l’intérieur.”

Selon Visser, les voitures personnelles ne sont utilisées qu’en moyenne 4% du temps. Lynk & Co souhaite changer cela en permettant aux propriétaires de louer facilement leur voiture pour les 96% restants du temps, directement depuis la console centrale du 01 ou via l’application Lynk & Co. Visser dit que le succès de l’entreprise sera mesuré par deux paramètres: le nombre de membres qu’elle peut attirer grâce à ses clubs et ses campagnes sur les réseaux sociaux et à quelle fréquence ses voitures sont utilisées.

Le succès financier de Lynk & Co dépend de l’attraction de membres qui ne veulent pas avoir les tracas de la possession d’une voiture, mais qui veulent quand même avoir accès à une automobile en cas de besoin. «Selon nos informations, 10% des acheteurs de voitures sont ouverts à quelque chose de radicalement différent», déclare Visser. “Si seulement une fraction de ces 10 pour cent nous parvient, je pense que nous nous débrouillons vraiment très bien.”

Le 01 est niché au milieu du club. Vous ne pouvez même pas le voir de la porte d’entrée et ne saurez peut-être jamais qu’il est là si vous ne vous aventurez pas au-delà du bar. Photo: Lynk & Co

Il existe trois types de membres Lynk & Co. Tout d’abord, il y a l’abonné au mois qui obtient un accès exclusif à une voiture en payant 500 € chaque mois pour un 01 hybride entièrement équipé ou hybride rechargeable basé sur le célèbre Volvo XC40. Les abonnements au mois peuvent être annulés avec un préavis d’un mois seulement et n’incluent pas le coût du carburant. Le deuxième type de membre peut acheter la voiture et la posséder pour un prix de 39 000 €, mais Visser est convaincu que ce dernier modèle de propriété traditionnelle est en train de mourir, et il s’attend à ce que la plupart des gens finissent par «posséder» ses voitures via des abonnements mensuels. . Le troisième type de membres dits «gratuits» ne paient rien tant qu’ils ne veulent pas louer le 01 de quelqu’un, qui est conçu dès le départ pour être partagé. Les membres possédant une voiture fixent leurs propres prix et conditions de location. Lynk & Co facilite le partage et couvre l’assurance (pour le propriétaire, le locataire et les chauffeurs tiers) et l’entretien programmé des voitures en utilisant le réseau de concessionnaires Volvo. Visser dit que Lynk & Co ne tire aucun profit du partage des membres.

«Aujourd’hui, dans l’industrie automobile, le plus gros défi ne concerne pas les pièces mécaniques, c’est le logiciel.»

Le programme de partage 01 était censé être lancé en 2018, mais le développement du logiciel et de l’infrastructure de partage de données nécessaires pour prendre en charge la connectivité du 01 en Europe a pris plus de temps que prévu. «Cela peut sembler étrange», dit Visser, «mais dans l’industrie automobile aujourd’hui, le plus grand défi n’est pas les pièces mécaniques, c’est le logiciel. Outre le choix de l’hybride ou de l’hybride plug-in, la seule autre option avec le 01 est le choix du noir ou du bleu. Sinon, chaque 01 est entièrement équipé des mêmes fonctionnalités, ce qui simplifie le partage et la maintenance et permet à l’entreprise de livrer de nouveaux véhicules aux abonnés en quelques jours seulement.

Ces frais de 500 € pour un 01 se comparent favorablement aux baux européens pour un Volvo XC40. Mais avec un abonnement mensuel à Lynk & Co, vous pouvez mettre fin à votre engagement avec un préavis d’un mois au lieu de quatre ans. Les membres peuvent également réduire leurs mensualités en louant le 01 lorsqu’ils ne l’utilisent pas. La société affirme que certains propriétaires pourraient payer très peu ou même réaliser un profit sur leur 01. Alors vérifions ses calculs.

Une autre raison pour laquelle Amsterdam a été choisie comme ville de lancement est sa scène florissante de partage de voitures, avec des citoyens, y compris moi-même, habitués à louer des véhicules en cas de besoin. Une vérification rapide des tarifs quotidiens des SUV partagés dans la ville sur Snappcar montre 18 voitures disponibles à proximité. Ces prix varient de 30 € par jour pour un Hyundai Tucson 2005, 67,50 € par jour pour un Audi Q7 de 10 ans, jusqu’à un maximum de 235 € par jour pour un Tesla Model X. Disons un Lynk & Le propriétaire de Co 01 ne partage sa voiture que le week-end pour 60 € par jour, ce qui semble raisonnable. Cela ramènerait leur paiement mensuel à presque 0 € et les laisserait toujours aller et venir au travail du lundi au vendredi.

Bien sûr, rien de tout cela ne fonctionne s’il n’y a pas assez de membres gratuits inscrits et utilisant le service, et cela nous ramène aux clubs.

Le club

L’objectif de Visser est d’attirer entre quatre et cinq mille membres Lynk & Co des Pays-Bas au cours de la première année. Et à ce stade précoce, au moins, il n’est pas très préoccupé par le nombre de personnes qui s’inscrivent pour les adhésions de propriété de 500 € par mois. «Nous espérons simplement que le plus grand nombre possible s’inscrira aux programmes gratuits», déclare Visser, qui pense pouvoir convaincre les gens des avantages de la propriété une fois qu’ils sont à bord. Le club d’Amsterdam jouera un rôle important dans cette vente incitative. Et franchement, le 01 est bien meilleur en personne que sur une page Web.

À l’extérieur du club d’Amsterdam, situé au 75 Rokin. Photo: Lynk & Co

Situé à une courte distance du Soho Club d’Amsterdam, l’Amsterdam Club est le premier d’une poignée de clubs Lynk & Co qui ouvriront en Europe l’année prochaine. Le prochain club ouvrira ses portes dans la maison de Lynk & Co à Göteborg, en Suède, en décembre, avec l’ouverture du club de Berlin mi-2021. Mais contrairement au Soho Club réservé aux membres, les clubs Lynk & Co sont ouverts à tous.

Entrer dans le club d’Amsterdam a la sensation de glisser devant la corde de velours d’une discothèque chic. C’est désorientant au début, on se demande si on est même autorisé à être là. Est-ce un café? Est-ce une galerie? Est-ce une boutique? Mais le jeune personnel de 20 ans est accueillant et prêt à répondre à toutes les questions.

Un grand bar, stratégiquement placé en vue de la porte d’entrée, vend du jus et du café. Un panneau à proximité s’excuse pour le manque de nourriture en raison de la dernière série de restrictions COVID. Le café est fabriqué à partir de grains suédois et servi dans des tasses en céramique fabriquées par des artisans locaux. Les tabourets de bar sont recouverts du propre tissu de Lynk & Co provenant de filets de pêche recyclés – le même tissu utilisé dans le SUV O1 (qui est situé juste hors de vue dans une cage à mailles de chaîne, presque comme si c’était une réflexion après coup à mi-chemin de l’arrière de la chambre). Des baskets japonaises vintage, des planches à roulettes locales, des lunettes de soleil chics, du denim personnalisé et des bijoux sur mesure sont exposés partout, sur un mélange de tables faites de journaux et de voitures écrasées. Un vestiaire, en face d’une zone de cinéma privée cachée sous les gradins, est brillamment éclairé dans un motif de nuage bleu et blanc, spécialement pour Instagram. Tout est inondé de lumière tamisée et de musique d’ambiance, et tout est à vendre, jusqu’au canapé d’angle géant. L’ensemble de la mise en page est jonché d’oeufs de Pâques architecturaux et design que les membres peuvent découvrir.

Un œuf de Pâques de toilette, pour ainsi dire. Photo: Lynk & Co

La salle de bain mérite une mention spéciale car elle incarne l’approche fantaisiste de Lynk & Co avec une série de gags. Entrer révèle une pièce de portes sans étiquette, un peu comme la scène Keymaker dans The Matrix Reloaded. Certains révèlent un lavabo ou des toilettes utilisables; d’autres révèlent une porte dans une porte dans une porte … Je l’ai trouvée charmante.

Le Club prend des risques qui sont payants, à mon avis, et semble bien placé pour faire passer le message. Que suffisamment de personnes décident de donner suite à ce message pour devenir des membres payants ou des membres qui louent, c’est tout autre chose.

Visser semble aimer prendre des risques, même à ce stade avancé de sa carrière. Et jusqu’à présent, il a réussi à garder Geely et Volvo à bord avec son approche rafraîchissante. «’Alain es-tu sûr que ça va marcher? N’y a-t-il pas un risque? »» Dit Visser à propos des questions posées par les propriétaires de Lynk & Co. «J’ai toujours la même réponse: ‘le risque de faire la même chose que tous les autres et de finir par être meilleur est bien plus grand que le risque de faire quelque chose de totalement différent.’»

Lynk & Co est définitivement différent, mais nous ne saurons pas si c’est mieux jusqu’à ce que les voitures commencent à arriver en avril et nous verrons si elles ont attiré suffisamment de membres pour commencer à faire la différence avec le partage.