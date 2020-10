Lyssa Chapman souhaite un “joyeux anniversaire céleste” à sa belle-mère Beth Chapman pour ce qui aurait été le 53e anniversaire de la star de Dog the Bounty Hunter. Publiant jeudi une photo de la défunte matriarche Chapman sur Instagram, la fille de Duane “Dog” Chapman a révélé que la nuit précédente avait été émouvante pour sa fille Mady.

“Mady est venue en courant dans ma chambre la nuit dernière, les yeux remplis de larmes. Elle a levé les yeux vers moi et a dit:” Maman, ma grand-mère me manque “. «J’ai eu du mal à trouver quelque chose de réconfortant à lui dire, parce que tu me manques aussi. Lyssa a qualifié cela de “petit réconfort” que le dernier anniversaire de Beth avant sa mort en juin 2019 en raison d’un cancer soit un “dîner incroyable” au Morton’s The Steakhouse, au cours duquel elle “a eu des ennuis”.

«Je n’oublierai jamais que vous vous moquez de moi le lendemain», conclut Lyssa. “Tu nous manques tellement Beth Chapman. Reste tranquille. Joyeux anniversaire céleste, maman.” Le message a touché un cordon émotionnel avec les adeptes de la star de télé-réalité. “Ta mère me manque aussi. Elle était et continuera d’être une méchante irremplaçable”, a commenté une personne. “Awww, elle nous manque aussi”, a ajouté un autre.

Le chien a également rendu hommage jeudi à sa défunte épouse, partageant une photo glamour de Beth avec une légende touchante sur ses propres réseaux sociaux. «Vous célébrez ce jour avec Jésus et tous ses anges», a-t-il légendé la photo. “C’est la seule chose qui nous permette de survivre sans toi. Joyeux anniversaire Beth.”

Pleurer la perte de Beth n’a pas été facile pour les Chapman, mais Dog a retrouvé l’amour avec sa fiancée Francie Frane, qui a perdu son mari d’un cancer juste avant la mort de Beth. Le couple a annoncé ses fiançailles en mai et prévoit un mariage intime avec “juste de la famille et des amis proches”, a déclaré Dog à PopCulture plus tôt ce mois-ci. Quant à savoir quand les deux se marieront, le chasseur de primes a déclaré que Frane “n’avait pas exactement fixé la date” au milieu de la pandémie de coronavirus.

Les fans de la famille de télé-réalité pourront cependant regarder la cérémonie de chez eux, car Dog a révélé que Frane était prête à faire un compromis en demandant à une équipe de tournage de filmer le mariage, peut-être pour un mariage spécial. L’éleveur du Colorado n’est pas «timide face à la caméra», mais «ne se soucie pas d’avoir les caméras là-bas», a-t-il révélé.