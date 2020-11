Lyssa Chapman, la fille de Duane “Dog” Chapman, star de Dog the Bounty Hunter, a choisi une nouvelle cause à laquelle consacrer son temps, le trafic sexuel humain. Mercredi, elle a partagé des photos d’elle-même en train de faire des recherches sur le sujet et a révélé qu’elle avait elle-même parlé aux victimes et à leurs proches. Dans une interview accordée au Sun cette semaine, Chapman a déclaré qu’elle s’était associée à Rainy Robinson, co-star de Dog’s Most Wanted, pour aider à réunir les familles avec des êtres chers disparus.

La publication Instagram de Chapman comprenait un trio de photos d’elle-même à son bureau, passant au peigne fin des notes et effectuant des recherches sur le Web. “Je passe tout mon temps à mon bureau ces jours-ci. Je fais des recherches sur l’auberge et les abords de [human sex trafficking], le [effects] sur les familles, le ventre horrible d’une pandémie internationale que le ministère de la Défense appelle le “crime qui connaît la croissance la plus rapide au monde” “, a écrit Chapman. Elle a déjà parlé à des mères d’enfants disparus et peut maintenant voir les” visages d’êtres chers, sur des affiches manquantes définies uniquement par leur âge, leur taille, leur poids et ce qu’ils ont été vus pour la dernière fois «chaque fois qu’elle ferme les yeux.

La star de télé-réalité a déclaré avoir remarqué que chaque cas était unique. «J’entends les histoires de survivants, crues et inédites. La joie et la liberté dont ils rêvaient tant sont maintenant une réalité», a-t-elle écrit, continuant à appeler cet effort sa véritable vocation. “Enfin, je peux trouver la rédemption dans ce monde, faire du bien que personne ne peut me refuser. En utilisant toutes mes compétences pour aider #SaveOurChildren et essayer de donner des réponses aux familles”, écrit-elle. À la fin, elle a dirigé ses fans vers Lost Never Forgotten, une organisation dédiée à réunir les victimes de la traite sexuelle humaine avec leurs familles.

Dans son entretien avec The Sun, Chapman a déclaré qu’elle et Robinson avaient décidé que c’était la meilleure façon d’utiliser les compétences de suivi qu’ils avaient développées en tant que chasseurs de primes. “Nous nous sentons très passionnés à ce sujet – nous n’avons pas choisi cela”, a expliqué Chapman. “C’est nous choisir. Les gens viennent à nous à un rythme alarmant où nous devons faire quelque chose, je ne peux plus ignorer ces bébés dans ma boîte de réception. “

Robinson a déclaré que les gens les contactaient chaque jour pour demander de l’aide. «Et cela arrive à un point où nous ne pouvons plus ignorer ces messages. Les gens nous contactent constamment, ont besoin d’aide et nous sommes en mesure d’aider », a-t-elle déclaré. Les deux ont été choqués de voir les statistiques sur les cas de traite des êtres humains. identifiés.

“Nous ferons littéralement tout ce que nous pouvons pour aider. Quand il s’agit de passer des appels téléphoniques, les gens raccrocheront la police. Ils disent:” Salut, nous cherchons untel “et ils raccrochent le téléphone », a déclaré Chapman au Sun. «Nous pouvons aller plus loin que cela parfois parce que les gens répondent quand ils ont une célébrité dans leur boîte de réception ou que nous leur offrons cent dollars. Ils abandonnent des informations. Les flics ne peuvent pas faire ça. Nous pouvons.”